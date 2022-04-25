Белгород, "Москва", Брянск, – Подоляк напомнил россиянам о карме за убийства украинцев

В России в последние дни все чаще возникают "случайные" пожары или взрывы, уничтожающие важные объекты. Это похоже на карму за то, что их солдаты ежедневно убивают украинских детей.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в соцсетях.

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По его словам, у России постоянно возникают "производственные эксцессы". В частности, это произошло в Белгороде, Брянске и, как говорят россияне, на крейсере "Москва".

И как тут не поверить в карму за убийства украинских детей?

– спрашивает Подоляк.

Но он говорит, что интересно другое. "Многие еще готовы закрывать глаза на финансирование терроризма, покупая российскую нефть. Но должна ли Европа зависеть от страны, где все постепенно самоуничтожается ?", – написал он.



Что известно о "производственных случаях" в России

25 апреля в российском Брянске раздались два взрыва в разных местах, а затем вспыхнули пожары. Пишут, что "проблемы" появились на их нефтебазе и воинской части.

1 апреля в российском Белгороде возник пожар. Раньше там горел склад боеприпасов, а затем вспыхнула нефтебаза. От огня пострадали по меньшей мере 2 россиян.

14 апреля ВСУ потопили ракетами "Нептун" российский крейсер "Москва" . Однако сами россияне не признают факта поражения и говорят, мол, "пожар произошел из-за возгорания на корабле, потому что кто-то не погасил сигарету".

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