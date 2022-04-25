На цьому наголосив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у соцмережах.

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За його словами, у Росії постійно виникають "виробничі ексцеси". Зокрема, це сталося у Бєлгороді, Брянську та, як кажуть росіяни, на крейсері "Москва".

І як тут не повірити в карму за вбивства українських дітей?,

– запитує Подоляк.

Але він каже, що його цікаво інше. "Багато хто ще готовий заплющувати очі на фінансування тероризму, купуючи російську нафту. Але чи має Європа залежати від країни, де все поступово самознищується?", – написав він.



Що відомо про "виробничі випадки" у Росії

25 квітня у російському Брянську пролунали два вибухи у різних місцях, а згодом спалахнули пожежі. Пишуть, що "негаразди" спіткали їхню нафтобазу та військову частину.

1 квітня у російському Бєлгороді виникла пожежа. Раніше там горів склад боєприпасів, а потім спалахнула нафтобаза. Від вогню постраждали щонайменше 2 росіян.

14 квітня ЗСУ потопили ракетами "Нептун" російський крейсер "Москва". Проте самі росіяни не визнають порозки та кажуть, мовляв, "пожежа сталася через загоряння на кораблі, бо хтось не загасив сигарету".

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