Во время прямого эфира, который проходил в запрещенной в Украине соцсети, Вячеслав Гладков общался со зрителями, передает 24 Канал. Он комментировал ситуацию в Белгородской области, уверяя, что "все под контролем".

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У Гладкова вопросы к минобороны

Губернатор, комментируя вопрос о ситуации в области, отметил, что "у меня еще больше вопросов, чем у вас, к министерству обороны". Заметим, что один из зрителей был максимально настойчивым.

Его возмутил тот факт, что "противник доходит до райцентра практически на танках". Это они противниками назвали самих же россиян, решивших освободить страну от Путина.

"Почему дырявая граница? Разве нельзя попросить минобороны усилить безопасность региона, если у нас все плохо?", – спросил зритель.

Интересно, что Гладков согласился с автором вопроса. Он также отметил, что власти должны обеспечить безопасность жителям этого региона.

Я с вами согласен, у меня еще больше вопросов, чем у вас, к министерству обороны. Потому я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Нужно сделать выводы из ошибок, которые были допущены. Обеспечение безопасности жителей Белгородской области – это главная задача, которую должны нести все силовые структуры,

– отметил он.

Отметим, что работу в Белгородской области РДК и легион "Свобода России" продолжали выполнять 23 мая. Бойцы последнего рассказали, что происходило в тот день.

Освобождение Белгородской области: что было 23 мая