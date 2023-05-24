Під час прямого ефіру, який відбувався у забороненій в Україні соцмережі, В'ячеслав Гладков спілкувався з глядачами, передає 24 Канал. Він коментував ситуацію у Бєлгородській області, запевняючи, що "все під контролем".

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У Гладкова питання до міноборони

Губернатор, коментуючи питання про ситуацію в області, зазначив, що "у мене ще більше запитань, ніж у вас, до міністерства оборони". Зауважимо, що один з глядачів був максимально наполегливим.

Його обурив той факт, що "противник доходить до райцентру практично на танках". Це вони противниками назвали самих же росіян, які вирішили звільнити країну від Путіна.

"Чому дірявий кордон? Хіба не можна попросити міноборони посилити безпеку регіону, якщо в нас усе погано?", – запитав глядач.

Цікаво, що Гладков погодився з автором запитання. Він також зазначив, що влада повинна гарантувати безпеку мешканцям цього регіону.

Я з вами згоден, у мене ще більше запитань, ніж у вас, до міністерства оборони. Тому я не хочу коментувати, тому що вважаю, що це неправильно. Потрібно зробити висновки з тих помилок, які були допущені. Забезпечення безпеки жителів Бєлгородської області – це головне завдання, яке повинні нести всі силові структури,

– зазначив він.

Зауважимо, що свою роботу у Бєлгородській області РДК і легіон "Свобода Росії" продовжували виконувати 23 травня. Бійці останнього розповіли, що відбувалося того дня.

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