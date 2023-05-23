Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. По его словам, ситуация в Белгороде и в населенных пунктах вблизи точно привлекла внимание оккупантов. У них может возникнуть интересная проблема.
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Россиянам может угрожать катастрофа под Бахмутом
Как отметил Самусь, россияне вынуждены реагировать на появление Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в Белгородской области. Туда нужно привлекать резервы.
Если россияне не будут уделять этому внимания, рейдовые действия будут распространяться. Это создает дополнительные дестабилизирующие факторы, и это давление определенным образом получит политический аспект. Как определенные группы, идентифицирующие себя представителями демократической России будущего, могут контролировать что-либо на территории путинской России? Это давление на самого Путина,
– рассказал Самусь.
Параллельно в оккупантов не такая и хорошая ситуация в Бахмуте. Они до сих пор не смогли полностью оккупировать город. А подразделения Сил обороны Украины продолжают продвигаться по флангам и занимать высоты.
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Это со временем может привести к ситуации, когда украинские военные буквально будут уничтожать группировку оккупантов в городе с помощью артиллерии. А в определенный момент может случиться и окружение захватчиков. Россияне тоже нуждаются в резервах на этом направлении.
Бахмут потребует от россиян повышенного внимания с точки зрения резервов. Не пришлют резервы – может быть катастрофа для оккупантов в Бахмуте. Не дадут резервы на Белгородскую область – тогда рейдовые действия будут распространяться,
– подчеркнул Самусь.
Что происходит в Бахмуте: коротко
- Российские оккупанты неоднократно рассказывали, что полностью захватили Бахмут. Однако представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый подчеркнул – украинские военные находятся в городе и контролируют определенную его часть.
- В издании The New York Times продемонстрировали, как выглядит Бахмут после почти 10 месяцев боев. Россияне превратили красивый город в руину.
- Там показали кадры из города, датированные 19 мая 2023 года. Снимали все с помощью беспилотника.