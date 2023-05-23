Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. По его словам, ситуация в Белгороде и в населенных пунктах вблизи точно привлекла внимание оккупантов. У них может возникнуть интересная проблема.

К теме "Освобождение" городов, контроль над частью региона: все, что происходит на Белгородщине

Россиянам может угрожать катастрофа под Бахмутом

Как отметил Самусь, россияне вынуждены реагировать на появление Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в Белгородской области. Туда нужно привлекать резервы.

Если россияне не будут уделять этому внимания, рейдовые действия будут распространяться. Это создает дополнительные дестабилизирующие факторы, и это давление определенным образом получит политический аспект. Как определенные группы, идентифицирующие себя представителями демократической России будущего, могут контролировать что-либо на территории путинской России? Это давление на самого Путина,

– рассказал Самусь.

Параллельно в оккупантов не такая и хорошая ситуация в Бахмуте. Они до сих пор не смогли полностью оккупировать город. А подразделения Сил обороны Украины продолжают продвигаться по флангам и занимать высоты.

Заметьте! В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили информацию, что за почти 10 месяцев боев на Бахмутском направлении оккупанты потеряли более 100 тысяч личного состава. Речь идет как об уничтоженных россиянах, так и об раненых.

Смотрите разговор с Михаилом Самусем на ютубе 24 Канала

Это со временем может привести к ситуации, когда украинские военные буквально будут уничтожать группировку оккупантов в городе с помощью артиллерии. А в определенный момент может случиться и окружение захватчиков. Россияне тоже нуждаются в резервах на этом направлении.

Бахмут потребует от россиян повышенного внимания с точки зрения резервов. Не пришлют резервы – может быть катастрофа для оккупантов в Бахмуте. Не дадут резервы на Белгородскую область – тогда рейдовые действия будут распространяться,

– подчеркнул Самусь.

Что происходит в Бахмуте: коротко