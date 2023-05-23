Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. За його словами, ситуація в Бєлгороді та населених пунктах поблизу точно привернула увагу окупантів. У них може виникнути цікава проблема.
До теми "Звільнення" міст, контроль над частиною регіону: усе, що відбувається на Бєлгородщині
Росіянам може загрожувати катастрофа під Бахмутом
Як наголосив Самусь, росіяни змушені реагувати на появу Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області. Туди потрібно залучати резерви.
Якщо росіяни не приділятимуть цьому уваги, рейдові дії будуть поширюватися. Це створює додаткові дестабілізаційні фактори, і цей тиск певним чином отримає політичний аспект. Як певні групи, які ідентифікують себе представниками демократичної Росії майбутнього, можуть контролювати щось на території путінської Росії? Це – тиск на самого Путіна,
– розповів Самусь.
Паралельно в окупантів не така й добра ситуація в Бахмуті. Вони досі не змогли повністю окупувати місто. А підрозділи Сил оборони України продовжують просуватися по флангах та займати панівні висоти.
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Це з часом може призвести до ситуації, коли українські військові буквально знищуватимуть угруповання окупантів в місті за допомогою артилерії. А в певний момент може трапитися і оточення загарбників. Росіяни теж потребують резерви на цьому напрямку.
Бахмут вимагатиме від росіян підвищеної уваги з точки зору резервів. Не надішлють резерви – може бути катастрофа для окупантів в Бахмуті. Не дадуть резерви на Бєлгородську область – тоді рейдові дії будуть поширюватися,
– підкреслив Самусь.
Що відбувається у Бахмуті: коротко
- Російські окупанти неодноразово розповідали, що повністю захопили Бахмут. Однак речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий підкреслив – українські військові перебувають в місті та контролюють певну його частину.
- У виданні The New York Times продемонстрували, як виглядає Бахмут після майже 10 місяців боїв. Росіяни перетворили красиве місто в руїну.
- Там показали кадри з міста, які датовані 19 травня 2023 року. Знімали усе за допомогою безпілотника.