Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. За його словами, ситуація в Бєлгороді та населених пунктах поблизу точно привернула увагу окупантів. У них може виникнути цікава проблема.

До теми "Звільнення" міст, контроль над частиною регіону: усе, що відбувається на Бєлгородщині

Росіянам може загрожувати катастрофа під Бахмутом

Як наголосив Самусь, росіяни змушені реагувати на появу Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області. Туди потрібно залучати резерви.

Якщо росіяни не приділятимуть цьому уваги, рейдові дії будуть поширюватися. Це створює додаткові дестабілізаційні фактори, і цей тиск певним чином отримає політичний аспект. Як певні групи, які ідентифікують себе представниками демократичної Росії майбутнього, можуть контролювати щось на території путінської Росії? Це – тиск на самого Путіна,

– розповів Самусь.

Паралельно в окупантів не така й добра ситуація в Бахмуті. Вони досі не змогли повністю окупувати місто. А підрозділи Сил оборони України продовжують просуватися по флангах та займати панівні висоти.

Зауважте! В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили інформацію, що за майже 10 місяців боїв на Бахмутському напрямку окупанти втратили понад 100 тисяч особового складу. Йдеться як про знищених росіян, так і про поранених.

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Це з часом може призвести до ситуації, коли українські військові буквально знищуватимуть угруповання окупантів в місті за допомогою артилерії. А в певний момент може трапитися і оточення загарбників. Росіяни теж потребують резерви на цьому напрямку.

Бахмут вимагатиме від росіян підвищеної уваги з точки зору резервів. Не надішлють резерви – може бути катастрофа для окупантів в Бахмуті. Не дадуть резерви на Бєлгородську область – тоді рейдові дії будуть поширюватися,

– підкреслив Самусь.

Що відбувається у Бахмуті: коротко