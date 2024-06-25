Мощные взрывы, дым и поврежденные дома: оккупанты жалуются на атаку дронов на Белгородщине

Оккупанты заявили о "массированной атаке" дронов в Белгородской области. Так, в Белгороде прогремели мощные взрывы, а в сети сообщают о разрушениях.

В то же время российские пропагандистские ресурсы традиционно заявляют об "успешном отражении атаки". Кроме того, оккупантам также мерещилась "ракетная опасность", поэтому местных жителей призвали сидеть в подвалах, передает 24 Канал.

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В Белгороде раздавались взрывы

Около полуночи в Белгороде прогремели мощные взрывы. Так, россияне жаловались на "массированную атаку беспилотников", а также жаловались на предупреждение о "Ракетной опасности".

Хотя пропагандистские ресурсы заявляют о якобы "успешном отражении атаки" и "точной" работе российских зенитчиков, в местных телеграм-каналах публикуют реальные последствия. Так, в сети опубликовали видео, на котором слышно пролет беспилотника, а после – мощный взрыв.

Взрыв в Белгороде: смотрите видео

В местных телеграм-каналах также заявляют о разрушениях. Так, оккупанты сообщают о повреждениях в многоэтажках в нескольких районах Белгорода.

В Белгороде заявляют о повреждении домов: смотрите видео

Кроме того, взрывы раздавались и в Грайвороне, Томаровка, Шебекино и других населенных пунктах Белгородщины.

Впоследствии угроза атаки дронов распространилась и на другие области. В частности, об опасности оккупанты уже предупредили жителей Курской и Воронежской области.

Повторные взрывы в Белгороде

Около 01:00 в Белгороде снова прогремели взрывы. Правда, теперь оккупанты жалуются на якобы "комбинированную атаку".

В пропагандистских телеграм-каналах заявляют, что Белгородщину пытаются атаковать "десятки дронов".

Гладков заявил о пострадавших

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал взрывы в Белгороде. По его словам, в результате взрывов выбиты 4 окна в 4 многоэтажках, кроме того, повреждена кровля и фасад. Гладков также сообщил о повреждении 2 коммерческих объектов, 4 автомобилей и линии газоснабжения.

Также есть разрушения и в поселке Северный. Там также выбило окна в квартирах многоэтажек.

Гладков заявил, что в результате взрывов пострадала 1 женщина. Она якобы получила перелом правой руки и с черепно-мозговой травмой была госпитализирована.