И, традиционно, россияне обвинили в так называемой "атаке" Украину. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Россияне заявили об "атаке беспилотника" аэропорта Белгорода

По словам пропагандистов, БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством якобы упал возле забора аэропорта имени Шухова и взорвался.

Россияне утверждают, что жертв и пострадавших нет, однако они могут скрывать эту информацию. К тому же аэропорт Белгорода сейчас не работает.

Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта,

– говорят пропагандисты.

Таким образом, россияне в очередной раз хотят доказать своему народу, что Украина якобы "атакует" страну-агрессора "беспилотниками". Они намеренно устраивают подобные провокации, чтобы обвинить во всем наших военных.

Бред россиян про "атаки беспилотниками"