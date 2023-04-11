І, традиційно, росіяни звинуватили у так званій "атаці" Україну. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Росіяни заявили про "атаку безпілотником" аеропорту Бєлгорода

За словами пропагандистів, БПЛА літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм буцімто упав біля паркану аеропорту імені Шухова та вибухнув.

Росіяни стверджують, що жертв та постраждалих немає, однак вони можуть приховувати цю інформацію. До того ж аеропорт Бєлгорода наразі не працює.

Вибух пошкодив паркан та кабель сигналізації аеропорту,

– кажуть пропагандисти.

Таким чином, росіяни вкотре хочуть довести своєму народу, що Україна нібито "атакує" країну-агресорку "безпілотниками". Вони навмисно влаштовують подібні провокації, щоб звинуватити у всьому наших військових.

Маячня росіян про "атаки безпілотниками"