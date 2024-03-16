Российское минобороны уже отчитались, чем атаковали Белгородскую область. Оккупанты заявили, что регион якобы оказался под ударом дронов, РСЗО и ракетного комплекса, передает 24 Канал.
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Что заявили в российском минобороны
Каждый раз, когда на территории России что-то взрывается, оккупанты начинают цинично обвинять Украину. Взрывные ночь и утро в Белгородской области были и 16 марта, поэтому минобороны решило отчитаться, чем могли атаковать регион. Стоит отметить, что Украина не обстреливает территорию России, как об этом любят говорить путинские приспешники. В то же время, российские добровольцы накануне неоднократно предупреждали, что будут наносить удары по военным объектам на территориях Курской и Белгородской областей.
Так, оккупанты утверждают, что Белгородскую и Курскую области ночью якобы атаковали беспилотники, ракетный комплекс "Точка-У" и РСЗО RM-70 "Vampire". Пропагандисты заявляют, что якобы "все сбили" и отчитываются о 5 БпПЛА, которые перехватили над Курской областью, и 3 БПЛА, которые уничтожили над Белгородщиной. Более того, оккупанты отчитались, что якобы "уничтожили" три ракеты "Точка-У" и снаряд РСЗО RM-70 "Vampire" над Белгородщиной.
Традиционно кремлевские прихвостни заявляют об успешной работе "пе-ве-о", а разрушений и пострадавших нет.
Утром оккупанты решили сделать работу своей "пе-ве-о" еще более "успешной", и в минобороны страны-агрессора сообщили о "сбитии" еще 8 снарядов РСЗО RM-70 "Vampire", а также "ликвидировали" еще 2 дрона над Белгородщиной.
Дроны атаковали НПЗ в Самарской области
- Ночью 16 марта тревожно было и в Самарской области. Там жаловались на атаку беспилотников, взрывы, а впоследствии – масштабный пожар, который возник после взрывов.
- Впоследствии стало известно, что в Самарской области дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода – НПЗ в Сызрани и Новокуйбышевский НПЗ. Так, в Сызрани возник очень масштабный пожар – огонь охватил площадь более 500 квадратных метров, сейчас спасатели пытаются обуздать возгорание.
- На Новокуйбышевском НПЗ также вспыхнул пожар. Как пишут российские телеграм-каналы, его уже якобы потушили.