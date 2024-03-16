Российское минобороны уже отчитались, чем атаковали Белгородскую область. Оккупанты заявили, что регион якобы оказался под ударом дронов, РСЗО и ракетного комплекса, передает 24 Канал.

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Что заявили в российском минобороны

Каждый раз, когда на территории России что-то взрывается, оккупанты начинают цинично обвинять Украину. Взрывные ночь и утро в Белгородской области были и 16 марта, поэтому минобороны решило отчитаться, чем могли атаковать регион. Стоит отметить, что Украина не обстреливает территорию России, как об этом любят говорить путинские приспешники. В то же время, российские добровольцы накануне неоднократно предупреждали, что будут наносить удары по военным объектам на территориях Курской и Белгородской областей.

Так, оккупанты утверждают, что Белгородскую и Курскую области ночью якобы атаковали беспилотники, ракетный комплекс "Точка-У" и РСЗО RM-70 "Vampire". Пропагандисты заявляют, что якобы "все сбили" и отчитываются о 5 БпПЛА, которые перехватили над Курской областью, и 3 БПЛА, которые уничтожили над Белгородщиной. Более того, оккупанты отчитались, что якобы "уничтожили" три ракеты "Точка-У" и снаряд РСЗО RM-70 "Vampire" над Белгородщиной.

Традиционно кремлевские прихвостни заявляют об успешной работе "пе-ве-о", а разрушений и пострадавших нет.

Утром оккупанты решили сделать работу своей "пе-ве-о" еще более "успешной", и в минобороны страны-агрессора сообщили о "сбитии" еще 8 снарядов РСЗО RM-70 "Vampire", а также "ликвидировали" еще 2 дрона над Белгородщиной.

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