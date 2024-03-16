Російське міноборони вже відзвітували, чим атакували Бєлгородську область. Окупанти заявили, що регіон нібито опинився під ударом дронів, РСЗВ та ракетного комплексу, передає 24 Канал.

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Що заявили в російському міноборони

Кожного разу, коли на території Росії щось вибухає, окупанти починають цинічно звинувачувати Україну. Вибухові ніч та ранок в Бєлгородській області був і 16 березня, тож міноборони вирішило відзвітувати, чим могли атакувати регіон. Варто наголосити, що Україна не обстрілює територію Росії, як про це полюбляють говорити путінські посіпаки. Водночас, російські добровольці напередодні неодноразово попереджали, що будуть завдавати ударів по військових об'єктах на територіях Курської та Бєлгородської областей.

Так, окупанти стверджують, що Бєлгородщину та Курщину уночі буцімто атакували безпілотники, ракетний комплекс "Точка-У" та РСЗВ RM-70 "Vampire". Пропагандисти заявляють, що нібито "все збили" й звітують про 5 БпЛА, які перехопили над Курською областю, та 3 БпЛА, які знищили над Бєлгородщиною. Ба більше, окупанти відзвітували, що буцімто "знищили" три ракети "Точка-У" та снаряд РСЗВ RM-70 "Vampire" над Бєлгородщиною.

Традиційно кремлівські посіпаки заявляють про успішну роботу "пе-ве-о", а руйнувань та постраждалих немає.

Зранку окупанти вирішили зробити роботу своєї "пе-ве-о" ще "успішнішою", й у міноборони країни-агресора повідомили про "збиття" ще 8 снарядів РСЗВ RM-70 "Vampire", а також "ліквідували" ще 2 дрони над Бєлгородщиною.

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