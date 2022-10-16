Их расстреляли каратели: в Белгороде "мобики" устроили бунт, потому что не хотели умирать в Украине

В воинской части в Белгороде 15 октября произошла стрельба. "Мобики", которые не хотели ехать в Украину и становиться там "двухсотыми", вдруг взбунтовались.

Минобороны России оперативно придумало неких мифических террористов. Вроде бы они открыли огонь и перестреляли "героических добровольцев". Между тем источники 24 канала в спецслужбах рассказали, что же на самом деле произошло в воинской части.

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Кто на самом деле перестрелял "мобиков"

"Мобики" жили без еды, воды и в ожидании неминуемой смерти на поле боя. Командиры своих "героев" унижали, как хватало фантазии. Ситуация накалилась, когда "мобики" узнали, что уже утром 16 октября их отправят на фронт.

Перспектива пополнить ряды "двухсотых" уже за считанные часы изрядно напугала "мобиков". Они даже начали бунтовать и перебили своих командиров.

Конечно, так все не закончилось. В воинскую часть прибыли карательные отряды. Они ликвидировали "мобиков", а минобороны России в это время придумало новую басню.

В этот раз "виновными" сделали двух работников из Таджикистана. Они были в Москве на заработках и там получили повестку. Пришли в военкомат, чтобы объяснить, что являются иностранцами. Однако выйти "на свободу" уже не удалось.

В октябре таджики оказались на полигоне. Там приняли участие в бунте, погибли, и теперь военное руководство России рассказывает о "теракте" или "диверсии" с их стороны.

В Челябинскую область привозят "двухсотых" "мобиков"

В городе Коркино (Челябинская область), где мобилизация началась 21 сентября, привезли первых "двухсотых". Пока их 5. Кроме того, известно, что многие "мобики" пропали без вести. Обещанную компенсацию их родственники, конечно, не получат.

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