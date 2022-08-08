В Белгороде российский военный грузовик врезался в дорожный знак "Харьков"

россияне в Белгороде попали в очень символическое ДТП. Грузовик, перевозивший захватчиков, врезался в указатель с надписями "Харьков" и "Сумы".

Новость распространили росСМИ, информирует 24 канал. На обнародованных кадрах видно, как растерянные россияне смотрят на перевернутый грузовик, чешут затылки и не знают, что делать.

Обратите внимание Грузовик с краденым украинским зерном устроил кровавое ДТП под Севастополем

Украинцы в этой новости усмотрели знак для оккупантов. Вселенная намекает российским захватчикам, что не стоит им влезать на территорию Украины, если не хотят стать новыми "двухсотыми".

Тем временем другие оккупанты так боятся встречи с героями ВСУ, что сами спровоцировали ДТП и врезались в дом под Белгородом.

Потери врага

Украинские защитники успешно ликвидируют российских оккупантов. По состоянию на 7 августа сообщают о 42 200 ликвидированных оккупантах. Кроме того, удалось уничтожить:

1805 танков;

4055 боевых бронированных машин;

958 артиллерийских систем;

260 реактивных систем залпового огня;

132 средства ПВО;

223 самолета;

191 вертолет;

750 беспилотников;

182 крылатые ракеты;

15 кораблей и катеров;

2 978 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

86 единиц спецтехники.

Заметьте – Контрразведчики СБУ передали горячий "привет" оккупантам: смотрите видео