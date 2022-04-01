В российском Белгороде водители штурмуют заправки из-за пожара на нефтебазе

В российском городе Белгород паника из-за пожара на нефтебазе. Люди в истерике скупают горючее на заправках, из-за чего образовались очереди.

Россияне панически едут на заправки

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел утром 1 апреля. Россияне сразу бросились на заправки, так как боятся, что горючего больше не будет, как и сахара в их магазинах.

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В результате паники на заправках в городе большие очереди из автомобилей. Испуганные россияне пытаются добыть в борьбе последний литр топлива.



Очередь к заправке в Белгороде / Фото из телеграма Гончаренко



Очередь к заправке в Белгороде / Фото из телеграма Гончаренко

Смотрите видео очередей к заправкам в Белгороде

Несмотря на то, что губернатор пытается успокоить местное население, люди все равно панически едут на заправки. Видео очередей публикуют свидетели событий.

В Белгороде паника на заправках (Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика)

Пожары в Белгороде: коротко

В российском Белгороде уже второй раз за несколько дней произошел пожар. Вечером 29 марта там произошли взрывы на складе боеприпасов, расположенном в 15 километрах от границы с Украиной.

Утром 1 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе, в результате чего есть несколько пострадавших. Российский губернатор Вячеслав Гладков уже успел обвинить Украину в авиаударах.

Однако следует напомнить, что Украина принципиально не наносит удары по территории врага.

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