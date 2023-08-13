В Белгороде прогремел мощный взрыв, пострадала многоэтажка: оккупантам снова мерещится дрон

Воскресенье, 13 августа, для российских оккупантов оказалось "тревожным". В Белгороде снова раздался взрыв.

РосСМИ уже причитают о поврежденном доме, информирует 24 Канал. Кроме того, в сети постятся фото пострадавших автомобилей.

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Местные телеграм-каналы заявили, что по меньшей мере 2 квартиры получили повреждения. Кроме того, в доме выбиты окна и деформированы оконные рамы. Данные о пострадавших устанавливают.



Сообщают, что пострадали не менее двух квартир / Фото из сети



Автомобилям тоже "беспокойно" / Фото из сети

Оккупантам померещился БПЛА

Местные делятся в сети паническими сообщениями. Похоже, россиянам не нравится слушать взрывы. Ну что нравится, не нравится, а без этого никуда.

Интересно, что данных о "легендарной" работе российской "ПВО" еще не поступало.

По состоянию на 19.10 губернатор Белгородской области выдал, что в многоэтажке поврежден фасад на уровне 7 – 13 этажей. Кроме того, пострадали 15 автомобилей.

Белгородцы слышали взрыв: смотрите видео из сети

Что ж, можем дать белгородцам единственный совет: пора привыкать, что будет "тревожно". Граждане страны-террориста поддерживают геноцид украинцев, но не хотят чувствовать на себе войну. Но этого не будет.