"Может, догадаются ходить в укрытие": в Белгороде снова тестируют воздушную тревогу

В Белгороде снова завыли сирены. Этот город является областным центром, граничащим с границей Украины, поэтому россияне боятся гнева "Бавовнятка" и поэтому иногда включают воздушную тревогу.

О неспокойной ситуации в российском городе рассказал украинский активист Сергей Стерненко.

Важно Российские десантники расстреляли десятки гражданских в Буче: NYT идентифицировала убийц

Он отметил, что там в очередной раз тестируют сигналы воздушной тревоги.

Да, может, за пару лет догадаются еще в укрытие ходить,

– пишет Стерненко.

Ранее стало известно, что в Белгородской области России заявили о создании терробороны. Туда набирают всех желающих, кого не удалось мобилизовать, в том числе больных и пожилых мужчин.

Тем временем в Курской области начали формировать так называемую "народную дружину". Губернатор заявил, что вроде бы проведут очень серьезный отбор в ряды "Патриота". После прохождения боевой подготовки "добровольцы" будут помогать военным "защищать территорию региона".

"Хлопок" в Белгороде: последние новости