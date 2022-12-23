"Может, догадаются ходить в укрытие": в Белгороде снова тестируют воздушную тревогу
Источник:телеграмм Сергея Стерненко
В Белгороде снова завыли сирены. Этот город является областным центром, граничащим с границей Украины, поэтому россияне боятся гнева "Бавовнятка" и поэтому иногда включают воздушную тревогу.
О неспокойной ситуации в российском городе рассказал украинский активист Сергей Стерненко.
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Он отметил, что там в очередной раз тестируют сигналы воздушной тревоги.
Да, может, за пару лет догадаются еще в укрытие ходить,
– пишет Стерненко.
Ранее стало известно, что в Белгородской области России заявили о создании терробороны. Туда набирают всех желающих, кого не удалось мобилизовать, в том числе больных и пожилых мужчин.
Тем временем в Курской области начали формировать так называемую "народную дружину". Губернатор заявил, что вроде бы проведут очень серьезный отбор в ряды "Патриота". После прохождения боевой подготовки "добровольцы" будут помогать военным "защищать территорию региона".
"Хлопок" в Белгороде: последние новости
- Белгородскую область в очередной раз атаковал "хлопок". 20 декабря местные жители услышали взрывы. В небе поднимался густой черный дым.
- 8 декабря в Белгородской области тоже сообщили о звуках взрывов. Вскоре по сети начали распространять видео с масштабным пожаром.
- 1 декабря в российском городе тоже было громко. Над Белгородской областью зафиксировали "хлопок", однако, какие последствия взрыва пока неизвестно.