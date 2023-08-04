Россия вооружает жителей Белгородщины: генерал предположил, что спланировали в Кремле

В Белгородской области начали массово раздавать оружие. Гражданские совсем не подготовлены и не имеют боевого опыта.

Эти образования никаким образом не будут защищать территорию Белгородской области. Власти Кремля планируют их использовать в других корыстных целях. Об этом 24 Каналу сообщил генерал украинской армии, председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

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Зачем образуют "отряды самообороны"

Россия не может обеспечить не только фронт, но и близкий тыл. Речь идет о Белгородской, Брянской и Калужской областях.

Все области, имеющие отношение к границам с Украиной – это большой фронт, около 2 тысяч километров. В этом случае россияне пытаются выйти из ситуации следующим образом: отсутствие резервов путем привлечения резервистов,

– рассказал генерал армии.

Гражданские, которым выдают оружие, совсем не подготовлены и не имеют боевого опыта. Тамошняя "власть" утверждает, что в "территориальной обороне" сформировали 8 батальонов и снабдили их 5 внедорожниками.

"Это люди больше популистского формата, которые защищают территорию, сбивают летающие на них дроны, хотя не имеют опыта. Это не эффективные средства на тех нескольких машинах, которые они дали на эти "отряды самообороны", – добавил Маломуж.

Россияне демонстрируют "объединение"

"Отряды самообороны" могут использовать против образований "Патриотов России". В общем, против всех сил, которые будут заходить на территорию страны-агрессора.



Генерал армии предположил, для чего Кремль вооружает жителей Белгородщины: смотрите видео

"Они будут противодействовать им, как не сработали до того. Не эффективна структура. Нет эффективной модели действий на случай чрезвычайных событий. Например, мероприятие диверсионных групп, тех же "Патриотов России. Но те хорошо знают местность, подготовлены, имеют вооружение и неплохую технику", – добавил Николай Маломуж.

Россияне образованием "самовольных народных дружин" больше демонстрируют видимость, будто местные объединились и защищают свои дома. Кроме Белгородской области, такие подходы пытаются инициировать и в других областях России.

Без подготовки, без системной мотивации, без конкретного плана действий – эта группировка ничего не сделает,

– заметил генерал.

Будут бросать как "живое мясо"

По мнению Николая Маломужа, эти образования "самообороны" - основание, чтобы мобилизовать ресурсы.

"В критических ситуациях, особенно на наступательных позициях, они будут бросать их на фронт", – сказал генерал.



Уже сформирован один батальон, которым россияне закроют "дыру" на фронте.

Будут бросать "живое мясо", как всегда бросали, минимум на оборону, а то и в наступление. Их судьба сегодня определена уже однозначно. Они не смогут защитить территорию этих областей, а погибнут соответственно в процессе агрессивных действий самих войск России,

– резюмировал Николай Маломуж.

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