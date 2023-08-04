Ці утворення аж ніяк не захищатимуть територію Бєлгородської області. Влада Кремля планує їх використати в інших корисливих цілях. Про це 24 Каналу повідомив генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005 – 2010 роках Микола Маломуж.

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Навіщо утворюють "загони самооборони"

Росія не може забезпечити не тільки фронт, а й близький тил. Мовиться про Бєлгородську, Брянську та Калузьку області.

Усі області, які мають дотичність до кордонів з Україною – це великий фронт, близько 2 тисяч кілометрів. У цьому випадку росіяни намагаються вийти з ситуації таким чином: відсутність резервів шляхом залучення резервістів,

– розповів генерал армії.

Цивільні, яким видають зброю зовсім не підготовлені й не мають бойового досвіду. Тамтешня "влада" стверджує, що в "територіальній обороні" сформували 8 батальйонів та забезпечили їх 5 позашляховиками.

"Це люди більше популістського формату, які захищають територію, збивають дрони, які на них летять, хоча не мають досвіду. Це не ефективні засоби на тих декількох машинах, які вони дали на ці "загони самооборони", – додав Маломуж.

Росіяни демонструють "об'єднання"

"Загони самооборони" можуть використати проти утворень "Патріотів Росії". Загалом проти усіх сил, які заходитимуть на територію країни-агресора.



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"Вони будуть протидіяти їм, як не спрацювали до того. Не ефективна структура. Немає ефективної моделі дій на випадок надзвичайних подій. Наприклад, захід диверсійних груп, тих же самих "Патріотів Росії. Але ті добре знають місцевість, підготовлені, мають озброєння та непогану техніку", – додав Микола Маломуж.

Росіяни утворенням "самовільних народних дружин" більше демонструють видимість, що наче місцеві об'єднались і захищають свої домівки. Крім Бєлгородської області такі підходи намагаються ініціювати й в інших областях Росії.

Без підготовки, без системної мотивації, без конкретного плану дій – це угруповання нічого не зробить,

– зауважив генерал.

Кидатимуть як "живе м'ясо"

На думку Миколи Маломужа, ці утворення "самооборони" підстава, аби мобілізувати ресурси.

"У критичних ситуаціях, особливо на наступальних позиціях, вони кидатимуть їх на фронт", – сказав генерал.



Уже сформований один батальйон, яким росіяни закриють "діру" на фронті.

Будуть кидати "живе м'ясо", як завжди кидали, мінімум на оборону, а то й у наступ. Їхня доля сьогодні визначена вже однозначно. Вони не зможуть захисти територію цих областей, а загинуть відповідно в процесі агресивних дій самих військ Росії,

– резюмував Микола Маломуж.

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