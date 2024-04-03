Что вызывает ряд техногенных ошибок, которые приводят к увеличению подобных нештатных ситуаций, рассказал 24 Каналу офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец. К слову, в сети появился отрывок перехваченного разговора россиян, который демонстрирует, что российские военные действительно бомбят Белгородскую область.
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Техника изнашивается, профессионализм снижается
У россиян сейчас есть серьезные проблемы с техническим состоянием авиации и бронетехники. Поэтому то, что случаи схождения авиабоеприпасов участились являться прямым следствием того, что противнику нечем заменить авиапарк.
Есть существенная нехватка запчастей к самолетам,
– отметил Березовец.
Также резко снижается профессионализм пилотов. Ведь лучшие российские пилоты, о которых писала мировая пресса, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину были убиты.
Более 200 так называемых "путинских соколов" были убиты,
– добавил офицер ВСУ.
Он отметил, что подготовка пилотов это длительный процесс, для этого мало даже 2 – 3 лет, поэтому заменить их сложно. Сейчас на замену бросают или преподавателей авиаучилищ, или молодых курсантов, которые не имеют достаточно летной практики.
Россия бомбит свое население
- Российские захватчики начали регулярно "сбрасывать" авиабомбы по Белгородской области России. 30 марта было обнаружено 2 авиабомбы в 2 километрах от села Крюково.
- Однако такие случаи не единичны. Всего за последние 2 недели на Белгородщине упало более 10 снарядов. Первый случай зафиксирован 20 марта. Тогда поступила информация о ФАБ, которые упали в селах Введенская Готня и Замостье.
- 28 марта между селами Бессоновка и Веселая Лопань в Белгородском районе обнаружили корректируемую авиабомбу на 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте. Ее "уронил" бомбардировщик России.
- По мнению военного эксперта Павла Нарожного, это свидетельствует о том, что нагрузку, которая есть в российской армии, не выдерживают ни техника, ни люди.