Что вызывает ряд техногенных ошибок, которые приводят к увеличению подобных нештатных ситуаций, рассказал 24 Каналу офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец. К слову, в сети появился отрывок перехваченного разговора россиян, который демонстрирует, что российские военные действительно бомбят Белгородскую область.

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Техника изнашивается, профессионализм снижается

У россиян сейчас есть серьезные проблемы с техническим состоянием авиации и бронетехники. Поэтому то, что случаи схождения авиабоеприпасов участились являться прямым следствием того, что противнику нечем заменить авиапарк.

Есть существенная нехватка запчастей к самолетам,

– отметил Березовец.

Также резко снижается профессионализм пилотов. Ведь лучшие российские пилоты, о которых писала мировая пресса, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину были убиты.

Более 200 так называемых "путинских соколов" были убиты,

– добавил офицер ВСУ.

Он отметил, что подготовка пилотов это длительный процесс, для этого мало даже 2 – 3 лет, поэтому заменить их сложно. Сейчас на замену бросают или преподавателей авиаучилищ, или молодых курсантов, которые не имеют достаточно летной практики.

Россия бомбит свое население