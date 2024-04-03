Що спричиняє низку техногенних помилок, які призводять до збільшення подібних нештатних ситуацій, розповів 24 Каналу офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець. До слова, у мережі з'явився уривок перехопленої розмови росіян, яка демонструє, що російські військові дійсно бомблять Бєлгородську область.
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Техніка зношується, професіоналізм знижується
У росіян зараз є серйозні проблеми з технічним станом авіації та бронетехніки. Тому те, що випадки сходження авіабоєприпасів почастішали є прямим наслідком того, що противник немає чим замінити авіапарк.
Є суттєвий брак запчастин до літаків,
– зазначив Березовець.
Також різко знижується професіоналізм пілотів. Адже найкращі російські пілоти, про які писала світова преса, на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну були вбиті.
Понад 200 так званих "путінських соколів" були вбиті,
– додав офіцер ЗСУ.
Він наголосив, що підготовка пілотів це довготривалий процес, для цього замало навіть 2 – 3 років, тому замінити їх складно. Зараз на заміну кидають або викладачів авіаучилищ, або молодих курсантів, які не мають достатньо літної практики.
Росія бомбить своє населення
- Російські загарбники почали регулярно "скидати" авіабомби по Бєлгородській області Росії. 30 березня було виявлено 2 авіабомби за 2 кілометри від села Крюково.
- Проте такі випадки непоодинокі. Загалом за останні 2 тижні на Бєлгородщині впало понад 10 снарядів. Перший випадок зафіксовано 20 березня. Тоді надійшла інформація про ФАБ, які впали у селах Введенська Готня та Замостя.
- 28 березня між селами Безсонівка та Весела Лопань у Бєлгородському районі виявили кориговану авіабомбу на 1,5 тонни у тротиловому еквіваленті. Її "впустив" бомбардувальник Росії.
- На думку військового експерта Павла Нарожного, це свідчить про те, що навантаження, яке є в російській армії, не витримують ані техніка, ані люди.