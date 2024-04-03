Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що авіація окупантів працює в ударних темпах. Так ворог може скинути на фронті до 200 авіабомб за кілька днів.

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Це свідчить про те, що техніка не витримує навантаження, що спеціалісти, які обслуговують її, не роблять всіх відповідних процедур. Те навантаження, яке є в російській армії, не витримують ані техніка, ані люди,

– наголосив Нарожний.

Військовий експерт додав, що ворожі пілоти також можуть бути виснаженими й робити помилки. Тому вони, мовляв, і "б'ють" по власній території власними авіабомбами.

Росія бомбить свою територію