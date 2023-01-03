В Белгороде снова "хлопок": "покурили" на военном объекте

В 2023 году "хлопок" продолжает тур по России. По состоянию на 3 декабря в очередной раз посетил Белгородскую область.

Российские оккупанты уже живут по принципу: ни дня без "хлопка". Особенно активным он был во время новогодних праздников.

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"Хлопок" - еще раз в Белгородской области

Новости о "хлопке" в Белгородской области появились днем 3 января. Местные жители запаниковали в сети из-за детонации и мощного пожара. На опубликованных кадрах видно, как в небо поднимается столб дыма.

Сообщают, что "хлопки" прозвучали в городе Новый Оскол. Местные СМИ заявили о пожаре на одном из военных объектов города. Пока пожар только "расцветает", власти уверяют, что все хорошо, а небольшой инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Похоже, модернизировать свою любимую басню о "неудачно покурили" Россия не собирается. Очевидно, следующим этапом станет уже традиционно абсурдное сообщение о фантастической работе "ПВО".

"Хлопок" в Белгородской области: смотрите видео

"Хлопок" в Джанкое

Также 3 января "хлопком" наслаждается Джанкой. Паблики оккупантов уже сообщили о "работе ПВО". Кроме того, захватчикам привиделась какая-то "сбитая цель".

В последние недели "хлопок" часто гостит во временно оккупированном Крыму.