В российском городе Борисовка, расположенном в Белгородской области, ночь на 4 февраля оказалась неспокойной. Все потому, что туда пришло Бавовнятко, которое любит играть на складах и нефтебазах оккупантов.

Как пишут российские СМИ, там ночью загорелась нефтебаза, огонь опрокинулся на цистерны.

Важно КамАЗ с российскими военными перевернулся под Белгородом: тяжело травмированы

Пожарные и чрезвычайники уже выехали на место происшествия. В телеграмме пишут, что пламя, 50 метров высотой, видно за многие километры.

Местные телеграммы-каналы Белгорода сообщают о взрыве на заводе БЗММК в Борисовском районе.

Информируют о прилете в нефтебазу.

В сети утверждают, что сам завод, на территорию которого попали снаряды, производил металлоконструкции для строительства моста через Керченский пролив.

Мощный пожар возле Белгорода: смотрите видео

Между тем, россияне в комментариях возмущаются. Мол, где их "мощное" ПВО. Что ж, ответ очевиден – российское ПВО защищает бункерного диктатора и Кремль. На днях ЗРК "Панцирь-С1" появился уже в Новгородской области вблизи резиденции Путина в селе Ящерово Валдайского района.

Истерия Кремля по установке ПВО: главное

Кремль продолжает истерию с установлением ПВО. В Москве установили уже по меньшей мере 3 системы ПВО на крышах административных зданий, а именно:

минобороны на Фрунзенской набережной;

административное здание в Тетеринском переулке;

ГУ МВД на Петровке, 38

Все они перекрывают центр принятия решений кафиров, а именно Кремль. Также в зоне их действия значительная часть столицы страны-террористки. Западные СМИ считают, что в России могут быть напуганы работой беспилотников, из-за деятельности которых "хлопок" посетил Саратов и Рязань.