В Белгородской области "белые ночи": мощно вспыхнула нефтебаза
В российском городе Борисовка, расположенном в Белгородской области, ночь на 4 февраля оказалась неспокойной. Все потому, что туда пришло Бавовнятко, которое любит играть на складах и нефтебазах оккупантов.
Как пишут российские СМИ, там ночью загорелась нефтебаза, огонь опрокинулся на цистерны.
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Пожарные и чрезвычайники уже выехали на место происшествия. В телеграмме пишут, что пламя, 50 метров высотой, видно за многие километры.
Местные телеграммы-каналы Белгорода сообщают о взрыве на заводе БЗММК в Борисовском районе.
Информируют о прилете в нефтебазу.
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Между тем, россияне в комментариях возмущаются. Мол, где их "мощное" ПВО. Что ж, ответ очевиден – российское ПВО защищает бункерного диктатора и Кремль. На днях ЗРК "Панцирь-С1" появился уже в Новгородской области вблизи резиденции Путина в селе Ящерово Валдайского района.
Истерия Кремля по установке ПВО: главное
Кремль продолжает истерию с установлением ПВО. В Москве установили уже по меньшей мере 3 системы ПВО на крышах административных зданий, а именно:
- минобороны на Фрунзенской набережной;
- административное здание в Тетеринском переулке;
- ГУ МВД на Петровке, 38
Все они перекрывают центр принятия решений кафиров, а именно Кремль. Также в зоне их действия значительная часть столицы страны-террористки. Западные СМИ считают, что в России могут быть напуганы работой беспилотников, из-за деятельности которых "хлопок" посетил Саратов и Рязань.