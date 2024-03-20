Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, местные власти также решили ограничить проезд в некоторые районы Белгородской области, передает 24 Канал.

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В Белгородской области установят блокпосты

Гладков рассказал в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, что с 20 марта в нескольких населенных пунктах Белгородской области появятся блокпосты, с помощью которых власти будут контролировать передвижение жителей.

По словам губернатора, ограничения будут касаться ряда приграничных населенных пунктов.

Ограничат въезд в такие населенные пункты Белгородской области:

Козинка;

Грайворон;

Глотово;

Гора-Подол;

Безымянное;

Новостройки 1-й и 2-й.

Гладков пояснил, что на въезде в указанные населенные пункты будут поставлены блокпосты. Также местным жителям будет разрешено въезжать и выезжать из этих населенных пунктов, когда это будет безопасно и в случае необходимости.

Он добавил, что местные власти убеждали жителей эвакуироваться, но некоторые это сделать отказались.

Сначала люди говорили: "нет, мы останемся", начинается усиление обстрелов - говорят: "Вывезите нас". А уже физически оказать помощь по вывозу практически невозможно, не подвергая риску жизни других людей,

– сказал Гладков.

По словам губернатора, жители населенных пунктов, где установят блокпосты, будут освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг за март 2024 года. Несмотря на это, губернатор не сообщил, как долго будет ограничен въезд в села.

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