Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, місцева влада також вирішила обмежити проїзд у деякі райони Бєлгородської області, передає 24 Канал.

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У Бєлгородській області встановлять блокпости

Гладков розповів у відеозверненні, опублікованому в його телеграм-каналі, що з 20 березня в кількох населених пунктах Білгородської області з'являться блокпости, за допомогою яких влада контролюватиме пересування мешканців.

За словами губернатора, обмеження стосуватимуться низки прикордонних населених пунктів.

Обмежать в'їзд у такі населені пункти Бєлгородської області:

Козинка;

Грайворон;

Глотове;

Гора-Поділ;

Безімено;

Новобудівки 1-ї та 2-ї.

Гладков пояснив, що на в'їзді до зазначених населених пунктів буде поставлено блокпости. Також місцевим жителям буде дозволено в'їжджати та виїжджати з цих населених пунктів, коли це буде безпечно і в разі потреби.

Він додав, що місцева влада переконувала жителів евакуюватися, але дехто це зробити відмовився.

Спочатку люди говорили: "ні, ми залишимося", починається посилення обстрілів — кажуть: "Вивезіть нас". А вже фізично надати допомогу з вивезення практично неможливо, не наражаючи ризику на життя інших людей,

– сказав Гладков.

За словами губернатора, жителі населених пунктів, де встановлять блокпости, будуть звільнені від оплати житлово-комунальних послуг за березень 2024 року. Попри це, губернатор не повідомив, як довго буде обмежено в'їзд до сіл.

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