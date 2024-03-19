Важливо, що російські телеграм-канали розповсюдили інформацію про нещасний випадок у вівторок, 19 березня, хоча стався він два дні раніше. За їхніми даними, частина ракети впала на житловий будинок, внаслідок чого одна жінка була поранена, – інформує 24 Канал.

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Небезпечний "подарунок" з неба

Інцидент трапився на вулиці Троїцька, де розгінний блок ракети врізався в будівлю. Власне, було пошкоджено будинок, а місцева жителька була травмована. Додамо, що 17 березня у Росії якраз-таки відбувався останній день так званих президентських виборів, перемогу на яких, як не дивно, здобув Путін.

Розгінний блок російської ракети упав у місті Строїтель Бєлгородської області. Поранена жінка. Падіння сталося вранці 17 березня. Пошкоджено будинок на вулиці Троїцькій, 8. Постраждала одна жінка,

– пише один з російських телеграм-пабліків.

Цей інцидент додається до списку проблем, з якими Росія стикається через свої військові дії проти України. Наслідки повномасштабної війни відчуваються не лише на території нашої держави, а й у самій Росії.

Де розташоване місто Строїтель на Бєлгородщині: дивіться на карті від Google maps

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