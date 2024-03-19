Важливо, що російські телеграм-канали розповсюдили інформацію про нещасний випадок у вівторок, 19 березня, хоча стався він два дні раніше. За їхніми даними, частина ракети впала на житловий будинок, внаслідок чого одна жінка була поранена, – інформує 24 Канал.
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Небезпечний "подарунок" з неба
Інцидент трапився на вулиці Троїцька, де розгінний блок ракети врізався в будівлю. Власне, було пошкоджено будинок, а місцева жителька була травмована. Додамо, що 17 березня у Росії якраз-таки відбувався останній день так званих президентських виборів, перемогу на яких, як не дивно, здобув Путін.
Розгінний блок російської ракети упав у місті Строїтель Бєлгородської області. Поранена жінка. Падіння сталося вранці 17 березня. Пошкоджено будинок на вулиці Троїцькій, 8. Постраждала одна жінка,
– пише один з російських телеграм-пабліків.
Цей інцидент додається до списку проблем, з якими Росія стикається через свої військові дії проти України. Наслідки повномасштабної війни відчуваються не лише на території нашої держави, а й у самій Росії.
Де розташоване місто Строїтель на Бєлгородщині: дивіться на карті від Google maps
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Атака на "Енергомаш" під Бєлгородом
- Увечері 18 березня Бєлгород зазнав атаки з повітря. У небі зафіксували безпілотники, а також інформували про обстріли. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив про атаки на промислові об'єкти, зокрема на завод "Енергомаш", що спеціалізується на виробництві котельного обладнання.
- За даними місцевих ЗМІ, внаслідок удару було пошкоджено інфраструктуру, відбулося знеструмлення двох населених пунктів. Російська протиповітряна оборона нібито збила 8 дронів, але внаслідок падіння уламків постраждали об'єкти промислові та цивільна інфраструктура. Зокрема, ворога заявляє про пошкоджений медичний заклад.
- Губернатор Гладков уточнив, що через пошкодження лінії електропередачі без світла залишилися жителі сіл Розумне та Крутий Лог. Аварійні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків інциденту, запевняючи, що повернуть струм настільки швидко, наскільки це можливо.