Важно, что российские телеграм-каналы распространили информацию о несчастном случае во вторник, 19 марта, хотя произошел он двумя днями ранее. По их данным, часть ракеты упала на жилой дом, в результате чего одна женщина была ранена, – информирует 24 Канал.

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Опасный "подарок" с неба

Инцидент произошел на улице Троицкая, где разгонный блок ракеты врезался в здание. Собственно, был поврежден дом, а местная жительница была травмирована. Добавим, что 17 марта в России как раз проходил последний день так называемых президентских выборов, победу на которых, как ни странно, получил Путин.

Разгонный блок российской ракеты упал в городе Строитель Белгородской области. Ранена женщина. Падение произошло утром 17 марта. Поврежден дом на улице Троицкой, 8. Пострадала одна женщина,

– пишет один из российских телеграм-пабликов.

Этот инцидент добавляется к списку проблем, с которыми Россия сталкивается из-за своих военных действий против Украины. Последствия полномасштабной войны ощущаются не только на территории нашего государства, но и в самой России.

Где расположен город Строитель в Белгородской области: смотрите на карте от Google maps

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Атака на "Энергомаш" под Белгородом