Важно, что российские телеграм-каналы распространили информацию о несчастном случае во вторник, 19 марта, хотя произошел он двумя днями ранее. По их данным, часть ракеты упала на жилой дом, в результате чего одна женщина была ранена, – информирует 24 Канал.
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Опасный "подарок" с неба
Инцидент произошел на улице Троицкая, где разгонный блок ракеты врезался в здание. Собственно, был поврежден дом, а местная жительница была травмирована. Добавим, что 17 марта в России как раз проходил последний день так называемых президентских выборов, победу на которых, как ни странно, получил Путин.
Разгонный блок российской ракеты упал в городе Строитель Белгородской области. Ранена женщина. Падение произошло утром 17 марта. Поврежден дом на улице Троицкой, 8. Пострадала одна женщина,
– пишет один из российских телеграм-пабликов.
Этот инцидент добавляется к списку проблем, с которыми Россия сталкивается из-за своих военных действий против Украины. Последствия полномасштабной войны ощущаются не только на территории нашего государства, но и в самой России.
Где расположен город Строитель в Белгородской области: смотрите на карте от Google maps
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Атака на "Энергомаш" под Белгородом
- Вечером 18 марта Белгород подвергся атаке с воздуха. В небе зафиксировали беспилотники, а также информировали об обстрелах. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об атаках на промышленные объекты, в частности на завод "Энергомаш", специализирующийся на производстве котельного оборудования.
- По данным местных СМИ, в результате удара была повреждена инфраструктура, произошло обесточивание двух населенных пунктов. Российская противовоздушная оборона якобы сбила 8 дронов, но в результате падения обломков пострадали объекты промышленные и гражданская инфраструктура. В частности, врага заявляет о поврежденном медицинском учреждении.
- Губернатор Гладков уточнил, что из-за повреждения линии электропередачи без света остались жители сел Разумное и Крутой Лог. Аварийные службы начали работу над ликвидацией последствий инцидента, уверяя, что вернут ток настолько быстро, насколько это возможно.