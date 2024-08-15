В Белгородской области введен режим чрезвычайного положения

В Белгородской области 15 августа на всей территории ввели режим чрезвычайного положения федерального уровня.

Заявление главы региона Вячеслава Гладкова цитирует ряд российских СМИ, передает 24 Канал. Ранее ситуацию в Белгородской области называли "крайне сложной и напряженной".

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Режим чрезвычайного положения повысили до федерального уровня

Днем ранее, 14 августа, в Белгородской области уже ввели режим чрезвычайного положения регионального уровня. Теперь его повысили до федерального.

На заседании правительственной комиссии России было принято решение о введении по всей территории Белгородской области режима чрезвычайного положения федерального уровня,

– заявил Гладков.

На заседании россияне заявили, что в результате так называемых "террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований" в Белгородской области якобы были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие граждане.

В среду, 14 августа, Гладков заявил, что два человека якобы ранены в результате атаки дронов в Шебекинском округе. По его словам, один дрон атаковал автобус в городе Шебекино, в результате чего ранения получил водитель. А второй дрон атаковал село Новая Таволжанка.

К слову, ранее стало известно, что в России массово ищут рабочих, которые будут рыть окопы в Курской области. За такую работу российские работодатели предлагают до 4 тысяч долларов.