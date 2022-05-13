"Россияне узнают, что такое бегать в подвал"

Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. И добавил, что у него есть одно важное сообщение для Белгорода.

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Белгороду – приготовиться,

– коротко подчеркнул он.

Он также добавил, что также сейчас цель отодвинуть по крайней мере на 40 километров врага в направлении из Харькова. Все для того, чтобы они не могли использовать системы залпового огня по городу.

Так, как он пояснил, от украинской границы уже наши системы залпового огня могут обстреливать этот российский город.

"Поэтому, я думаю, в ближайшее время они узнают, что такое бегать в подвал, когда просто горят дома и все остальное", – добавил он.

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В Белгороде слышали загадочные взрывы: последние события

11 мая возле Белгорода снова слышали взрывы. Сами же россияне жаловались на "тяжелую ситуацию"

Жители Дубового в Белгородской области 6 мая сообщили, что в разных частях города виден дым. Что стало причиной этого дыма – пока неизвестно. Но местные власти отрицали, что на территории Белгородской области, которая граничит с Украиной, что-то горит.

В ночь со 2 на 3 мая в Подмосковье загорелся склад издательства "Просвещение", которое хочет убрать любые упоминания об Украине из своих учебников.

2 мая произошел крупный пожар недалеко от города – люди посреди дня слышали взрывы, после чего увидели огромный столб дыма. В тот же день в Белгороде произошел пожар на складе с боеприпасами.

А 1 мая горели резервуары с топливом и были слышны взрывы. Впоследствии оказалось, что горят помещения, принадлежащие Минобороны России. Многочисленные звуки хлопков могли выдавать боеприпасы.

Также поздно вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородского района (РФ) были слышны взрывы и видны клубы дыма, что поднимались в небо. Загорелся склад боеприпасов.

Внимание! Поэтому еще 2 недели назад стало известно, что в российском городе у границы с Украиной на всякий случай открывают подвалы и бомбоубежища.