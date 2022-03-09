В Белогородку прибывают первые автобусы с эвакуированными: фото

В село Белгородка Киевской области начали прибывать первые автобусы с эвакуированными людьми.

Об этом сообщили в телеграм-канале Киевской ОГА. Напоминаем, что сейчас происходят эвакуация из городов Киевской области, наиболее пострадавших от рук захватнического оккупанта, в город Киев.

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Также сообщается, что прибыла эвакуационная колонна из села Ворзель. Заметим, что среди эвакуированных дети из детского дома. Их срочно перевозят в Киевскую детскую больницу.

Всем, кто в этом нуждается, на месте предоставляется необходимая медицинская помощь. Дальше людей доставят в Киев.

Напоминаю, в Киевской области продолжается эвакуация гражданского населения из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки и Ворзеля через Стоянка – Белогородка в город Киев,

– сообщили в Киевской ОГА.

Фото эвакуации:

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