Про це повідомили у телеграм-каналі Київської ОДА. Нагадуємо, що зараз відбуваються евакуація з міст Київської області, які найбільше постраждали від рук загарбницького окупанта, до міста Києва.

До теми: Карта маршрутів, за якими будуть евакуйовувати людей на Київщині

Також повідомляється, що прибула й евакуаційна колона зі села Ворзель. Зауважимо, що серед евакуйованих й діти з дитячого будинку. Їх терміново перевозять до Київської дитячої лікарні.

Усім, хто того потребує, на місці надається необхідна медична допомога. Далі людей доправлять до Києва.

Нагадую, на Київщині триває евакуація цивільного населення з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки та Ворзеля через Стоянка – Білогородка до міста Києва,

– повідомили у Київській ОДА.

Фото евакуації:

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