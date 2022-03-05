В Белой Церкви объявили воздушную тревогу

В Белой Церкви снова раздаются сирены. В городе объявили воздушную тревогу.

От обстрелов российских оккупантов погибают мирные жители, в том числе маленькие дети. Поэтому игнорировать сообщения о тревоге нельзя.

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В Белой Церкви раздаются сирены

В Белой Церкви около 21:00 объявили воздушную тревогу. Из-за угрозы вражеских обстрелов в городе начала раздаваться сирена. Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию. Перед этим обязательно отключить свет, газ и погасить огонь в своих помещениях.

По возможности необходимо сообщить про воздушную тревогу своим соседям и помочь больным и пожилым людям. До укрытия необходимо добраться как можно скорее. Оставлять укрытие следует только после уведомления об отмене воздушной тревоги.



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