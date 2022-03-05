Від обстрілів російських окупантів гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти. Тому ігнорувати повідомлення про тривогу категорично не можна.

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У Білій Церкві лунають сирени

У Білій Церкві приблизно о 21:00 оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ворожого обстрілу у місті почала лунати сирена. Усіх жителів просять зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Перед цим обов'язково потрібно вимкнути світло, газ та погасити вогонь у своїх помешканнях.

За можливості необхідно повідомити повітряну тривогу своїх сусідів та допомогти хворим і людям похилого віку. До укриття необхідно дістатися якнайшвидше. Покидати сховище слід лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.



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