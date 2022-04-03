В Белой Церкви простились с погибшим военным – экс-нардепом Александром Марченко

3 апреля 2022 , 23:03
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В Белой Церкви попрощались с погибшим военным и экс-нардепом Александром Марченко. Люди стояли на коленях, чтобы отдать дань уважения погибшему Герою.

Попрощались с военным в Белой Церкви Киевской области. Погиб "Каменяр" 7 марта в боях на Киев.

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Сегодня (говорится о 3 апреля – 24 канал) Белая Церковь простилась с погибшим защитником, бывшим народным депутатом Украины Александром Марченко,
– говорится в сообщении.

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Автор: Діана Квасневська