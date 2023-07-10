В Белой Церкви священник УПЦ МП применил огнетушитель против людей
Источник:Полиция Киевщины
В Белой Церкви в Киевской области местные жители 10 июля пришли в Спасо-Преображенский собор, который перешел к ПЦУ. Такое решение принял Белоцерковский городской совет.
Полиция Киевщины заявила, что к собору пришли ориентировочно 40 человек. Однако священник УПЦ МП отказался покидать храм.
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Истерика УПЦ МП в Белой Церкви
Первоначально полиция Киевщины сообщила, что 10 июля в центре Белой Церкви возле собора собралось ориентировочно 40 человек. Они пришли требовать, чтобы представители УПЦ МП покинули сооружение, ведь оно перешло к Православной церкви Украины.
Пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова рассказала в комментарии Суспильному, что они уже получили шесть сообщений о драке, хулиганстве и телесных повреждениях во время этого события.
Более того, по словам спикера, один из церковников закрылся внутри и использовал огнетушитель, чтобы внутрь никто не попал.
Никакого сообщения об этом в полицию не поступало, однако правоохранители фиксируют все события и впоследствии предоставят им законную квалификацию,
– заявила Ирина Прянишникова.
Правопорядок у собора обеспечивают патрульные, полицейские диалоги и сотрудники Белоцерковского управления полиции.
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Представители ВЦУ смогли зайти в храм
Впоследствии новый настоятель собора протоиерей Николай Гопайныч заявил, что они смогли войти в храм. Однако представители УПЦ МП забрали все иконы, оставив только иконостас.
Митрополит Белоцерковский Евстратий Заря написал, что ПЦУ смогла зайти в храм ориентировочно в 9 утра 10 июля, несмотря на многочисленные препятствия, которые чинили сторонники УПЦ МП. Ведь, по его словам, двери храма были закрыты и заваренные изнутри металлическим щитом. Священник УПЦ МП закрылся внутри и использовал огнетушитель, чтобы препятствовать открытию двери.
Он рассказал, что:
- в апреле Белоцерковский городской совет принял решение расторгнуть с Московским патриархатом в Украине соглашение на пользование комплексом Преображенского собора. Уже в мае 2023 года УПЦ МП незаконно удерживали храм;
- 29 июня Белоцерковский городской совет решил передать Преображенский собор в пользование Белоцерковской епархии ПЦУ;
- 30 июня сам Евстратий Заря, как управляющий епархией, подписал договор и другие соответствующие документы с Управлением коммунальной собственности.
В течение 10 дней приверженцы УПЦ МП препятствовали представителям нашей епархии войти в храм. Хотя имущество из храма они начали понемногу выносить еще в мае, понимая, что никаких законных прав на него они уже не имеют,
– заявил митрополит ПЦУ.
В то же время в УПЦ МП традиционно заявили о якобы "захвате" собора, однако об огнетушителе, который использовал их священник, вероятно, "забыли" сказать.
Позже Николай Гопайнич опубликовал видео, на котором видно, что представители ПЦУ смогли помолиться в храме, с которого УПЦ МП вынесла все, кроме иконостаса.
Представители ПЦУ помолились в Спасо-Преображенском соборе, ранее принадлежавшем московскому патриархату: смотрите видео
Обратите внимание! УПЦ МП не хотят покидать и Киево-Печерскую лавру. Там они также устроили "шоу", не допуская к помещениям корпусов Нижней Лавры комиссию Минкульта. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов продолжили опломбировать здания монастыря. Из-за этого у представителей московского патриархата была истерика.