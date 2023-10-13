Под Киевом беременная женщина вместе с ребенком умерла прямо в роддоме

В Белой Церкви Киевской области женщина умерла в роддоме. Она ждала первого ребенка, которого, к сожалению, тоже не стало.

38-летняя Марина была на 7 месяце беременности. Она и ее муж Максим ждали дочь, которую хотели назвать Ефросинией.

К теме В Черкассах после рождения двойни умер младенец: как наказали акушерку

Что этому предшествовало

Как пишет издание, большую часть периода беременности женщина хорошо себя чувствовала. Но вдруг в третьем триместре у нее появилась одышка. По словам ее мужа, Марина просыпалась и пыталась по ночам немного отдышаться. Также у нее возникала тахикардия.

Женщина обратилась к своему терапевту в больнице, где она стояла на учете. Врач ей выписал таблетки, однако это не помогло. Марине становилось все хуже и однажды ей вызывали скорую. Медики сказали, что ничего не могут сделать из-за ее беременности. Работники скорой сделали кардиограмму и заявили, что могут разве что госпитализировать ее.

, Марина была менеджером в школе английского языка. По словам родственников, она была очень активным человеком, занималась танцами и йогой, а также каталась на велосипеде и квадроцикле.

У семьи был автомобиль, поэтому муж и жена решили доехать в больницу самостоятельно. Они поехали в городской роддом Белой Церкви.

Подробности жуткого инцидента

В приемном отделении у Марины взяли анализы, просмотрели кардиограмму и измерили давление (оно оказалось высоким). Медсестра отвела женщину на 4 этаж. В этом роддоме в палату к беременным никого не пускали, так что родные могли видеться с Мариной только тогда, когда она выходила в коридор. Как пишет издание, родственникам не разрешали менять постель, помогать помыться и даже кормить, когда беременная лежала под капельницами.

В больнице женщине ставили капельницы все 4 дня. Это позволило постепенно нормализовать давление, однако одышка никуда не делась. В материале отмечается, что за это время врачи не сделали Марине КТ, сатурацию или новую кардиограмму.

Марина скончалась 2 октября. Медики не сообщили об этом родственникам. Максим в тот день имел предчувствие чего-то недоброго, когда жена ничего ему не написала с утра и не отвечала на звонки. В отделении на просьбу позвать Марину ему просто ответили, что ее здесь нет, и посоветовали подняться на 5-й этаж. Впоследствии ему позвонили и сказали спуститься в кабинет директора больницы. Там мужчина увидел много людей и узнал о смерти жены после того, как спросил врачей, жива ли Марина. Те ответили: "Нет".

От работников Максим узнал, что с Мариной произошла трагедия. По их словам, женщина находилась сама в палате, закричала во время воздушной тревоги, а потом спросила у врача, который пришел на шум, почему она это сделала. После этого ее перевели на 5-й этаж и стали проводить реанимацию.

Все было странно и неконкретно. Мы пока не знаем точного времени смерти моей жены. Я попросил дать мне возможность посмотреть на нее. Поднялся на 5-й этаж, она лежала в обычной палате с двумя кроватями, прикрытая простыней. Никакой реанимационной аппаратуры, капельниц, шприцев, с помощью которых ее могли спасать, я не заметил. А в коридоре у двери уже лежали ее собранные вещи. Когда я повернул ее голову, то увидел, что левая щека была серо-багряной, это уже было трупное пятно. Оно образуется спустя два часа как минимум. То есть все это время нам никто не сообщал, что Марина умерла,

– сказал ее муж.

После смерти женщины выяснилось, что на самом деле в этой больнице нет запрета на посещение беременных в отделении. Даже директор медицинского учреждения сам удивился, что кто-то из сотрудников запрещал это делать родственникам.

Марина и ее муж Максим / Фото из личного архива семьи



Как отреагировали врачи

Директор Белоцерковского роддома Юрий Кух тоже заявил, что 2 октября в его медицинском учреждении произошла трагедия. В видеообращении он сообщил, что полиция проводит проверку, и пообещал помогать следствию. Он добавил, что в больнице проводится внутреннее расследование, а также заверил, что оправдания никому не будет в случае выявления каких-либо нарушений протокола лечения.

Белоцерковская полиция изучает причины смерти женщины и ее ребенка. Расследование проводится по статье о ненадлежащем исполнении врачебных обязанностей медицинскими сотрудниками.

Однако родственники женщины заявили, что директор не оказывает им никакой помощи. Родные покойной женщины заявили, что работники медучреждения затягивали с выдачей справки о нерожденном ребенке. Более того, когда тело Марины отвезли в киевский морг (родственники настояли на том, чтобы вскрытие проводилось в столице), больница прекратила отвечать на звонки ее мужа.

Максим заявил, что в справке, которую ему дали, указано, что Марина имела тромбофлебит нижних конечностей, и что у нее оторвался большой тромб. По его словам, это только предварительные выводы. Проводятся анализы. Результаты появятся через 1–6 месяцев. Также у родственников есть вопросы о смерти ребенка. Они не понимают, почему врачи не пытались спасти девочку, ведь 7-месячные новорожденные выживают.