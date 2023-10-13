38-річна Марина була на 7-му місяці вагітності. Вона та її чоловік Максим чекали на доньку, яку хотіли назвати Єфросинією.

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Що цьому передувало

Як пише видання, більшу частину періоду вагітності жінка добре себе почувалася. Але раптом у третьому триместрі у неї з'явилася задишка. За словами її чоловіка, Марина прокидалася та намагалася ночами трохи віддихатися. Також у неї виникала тахікардія.

Жінка звернулася до свого терапевта у лікарні, де вона стояла на обліку. Лікар їй виписав пігулки, однак це не допомогло. Марині ставало дедалі гірше й одного разу їй викликали швидку. Медики сказали, що нічого не можуть зробити через її вагітність. Працівники швидкої зробили кардіограму та заявили, що можуть хіба що ушпиталити її.

До слова, Марина була менеджеркою у школі англійської мови. Зі слів родичів, вона була дуже активною людиною, яка займалася танцями та йогою, а також каталася на велосипеді та квадроциклі.

У родини була автівка, тож чоловік та жінка вирішили доїхати до лікарні самостійно. Вони поїхали до міського пологового будинку Білої Церкви.

Подробиці моторошного інциденту

У приймальному відділенні в Марини взяли аналізи, переглянули кардіограму та поміряли тиск (він виявився високим). Медсестра відвела жінку на 4-й поверх. У цьому пологовому будинку у палату до вагітних нікого не пускали, тож рідні могли бачитися з Мариною тільки тоді, коли вона виходила в коридор. Як пише видання, родичам не дозволяли міняти їй постіль, допомагати помитися та навіть годувати, коли вагітна лежала під крапельницями.

У лікарні жінці ставили крапельниці всі 4 дні. Це дозволило поступово нормалізувати тиск, однак задишка нікуди не ділася. У матеріалі зауважується, що за цей час лікарі не зробили Марині КТ, сатурацію чи нову кардіограму.

Марина померла 2 жовтня. Медики не повідомили про це родичам. Максим в той день мав передчуття чогось недоброго, коли дружина нічого йому не написала зранку та не відповідала на дзвінки. У відділенні на прохання покликати Марину йому просто відповіли, що її тут немає та порадили піднятися на 5-й поверх. Згодом йому подзвонили й сказали спуститися до кабінету директора лікарні. Там чоловік побачив багато людей та взнав про смерть дружини після того, як запитав лікарів, чи жива Марина. Ті відповіли: "Ні".

Від працівників Максим взнав, що з Мариною сталася трагедія. З їхніх слів, жінка перебувала сама у палаті, закричала під час повітряної тривоги, а потім запитала в лікаря, який прийшов на шум, чого вона це зробила. Після цього її перевели на 5-й поверх та стали проводити реанімацію.

Все було дивно і неконкретно. Ми досі не знаємо точного часу смерті моєї дружини. Я попросив дати мені можливість подивитися на неї. Піднявся на 5-й поверх, вона лежала у звичайній палаті з двома ліжками, прикрита простирадлом. Жодної реанімаційної апаратури, крапельниць, шприців, за допомогою яких її могли рятувати, я не помітив. А в коридорі біля дверей вже лежали її зібрані речі. Коли я повернув її голову, то побачив, що ліва щока була сіро-багряна, це вже була трупна пляма. Воно утворюється через дві години як мінімум. Тобто весь цей час нам ніхто не повідомляв, що Марина померла,

– сказав її чоловік.

Після смерті жінки з'ясувалося, що насправді у цій лікарні немає заборони на відвідування вагітних у відділенні. Навіть директор медичного закладу сам здивувався, що хтось зі співробітників забороняв це робити родичам.

Марина та її чоловік Максим / Фото з особистого архіву сім'ї



Як відреагували лікарі

Директор Білоцерківського пологового будинку Юрій Кух теж заявив, що 2 жовтня у його медичній установі сталася трагедія. У відеозверненні він повідомив, що поліція проводить перевірку, та пообіцяв допомагати слідству. Він додав, що у лікарні проводиться й внутрішнє розслідування, а також запевнив, що виправдання нікому не буде у разі виявлення будь-яких порушень протоколу лікування.

До слова! Білоцерківська поліція вивчає причини смерті жінки та її дитини. Розслідування проводиться за статтею про неналежне виконання лікарських обов'язків медичними співробітниками.

Однак родичі жінки заявили, що директор не надає їм ніякої допомоги. Рідні покійної жінки заявили, що працівники медзакладу затягували з видачею довідки про ненароджену дитину. Ба більше, коли тіло Марини відвезли до київського моргу (родичі наполягли на тому, щоб розтин проводився у столиці), лікарня припинила відповідати на дзвінки її чоловіка.

Максим заявив, що в довідці, яку йому дали, вказано, що Марина мала тромбофлебіт нижніх кінцівок, і що в неї відірвався великий тромб. За його словами, це лише попередні висновки. Наразі проводяться аналізи. Результати з'являться через 1 – 6 місяців. Також у родичів є питання щодо смерті дитини. Вони не розуміють, чому лікарі не намагалися врятувати дівчинку, адже 7-місячні новонароджені виживають.