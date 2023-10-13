38-річна Марина була на 7-му місяці вагітності. Вона та її чоловік Максим чекали на доньку, яку хотіли назвати Єфросинією.
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Що цьому передувало
Як пише видання, більшу частину періоду вагітності жінка добре себе почувалася. Але раптом у третьому триместрі у неї з'явилася задишка. За словами її чоловіка, Марина прокидалася та намагалася ночами трохи віддихатися. Також у неї виникала тахікардія.
Жінка звернулася до свого терапевта у лікарні, де вона стояла на обліку. Лікар їй виписав пігулки, однак це не допомогло. Марині ставало дедалі гірше й одного разу їй викликали швидку. Медики сказали, що нічого не можуть зробити через її вагітність. Працівники швидкої зробили кардіограму та заявили, що можуть хіба що ушпиталити її.
У родини була автівка, тож чоловік та жінка вирішили доїхати до лікарні самостійно. Вони поїхали до міського пологового будинку Білої Церкви.
Подробиці моторошного інциденту
У приймальному відділенні в Марини взяли аналізи, переглянули кардіограму та поміряли тиск (він виявився високим). Медсестра відвела жінку на 4-й поверх. У цьому пологовому будинку у палату до вагітних нікого не пускали, тож рідні могли бачитися з Мариною тільки тоді, коли вона виходила в коридор. Як пише видання, родичам не дозволяли міняти їй постіль, допомагати помитися та навіть годувати, коли вагітна лежала під крапельницями.
У лікарні жінці ставили крапельниці всі 4 дні. Це дозволило поступово нормалізувати тиск, однак задишка нікуди не ділася. У матеріалі зауважується, що за цей час лікарі не зробили Марині КТ, сатурацію чи нову кардіограму.
Марина померла 2 жовтня. Медики не повідомили про це родичам. Максим в той день мав передчуття чогось недоброго, коли дружина нічого йому не написала зранку та не відповідала на дзвінки. У відділенні на прохання покликати Марину йому просто відповіли, що її тут немає та порадили піднятися на 5-й поверх. Згодом йому подзвонили й сказали спуститися до кабінету директора лікарні. Там чоловік побачив багато людей та взнав про смерть дружини після того, як запитав лікарів, чи жива Марина. Ті відповіли: "Ні".
Від працівників Максим взнав, що з Мариною сталася трагедія. З їхніх слів, жінка перебувала сама у палаті, закричала під час повітряної тривоги, а потім запитала в лікаря, який прийшов на шум, чого вона це зробила. Після цього її перевели на 5-й поверх та стали проводити реанімацію.
Все було дивно і неконкретно. Ми досі не знаємо точного часу смерті моєї дружини. Я попросив дати мені можливість подивитися на неї. Піднявся на 5-й поверх, вона лежала у звичайній палаті з двома ліжками, прикрита простирадлом. Жодної реанімаційної апаратури, крапельниць, шприців, за допомогою яких її могли рятувати, я не помітив. А в коридорі біля дверей вже лежали її зібрані речі. Коли я повернув її голову, то побачив, що ліва щока була сіро-багряна, це вже була трупна пляма. Воно утворюється через дві години як мінімум. Тобто весь цей час нам ніхто не повідомляв, що Марина померла,
– сказав її чоловік.
Після смерті жінки з'ясувалося, що насправді у цій лікарні немає заборони на відвідування вагітних у відділенні. Навіть директор медичного закладу сам здивувався, що хтось зі співробітників забороняв це робити родичам.
Марина та її чоловік Максим / Фото з особистого архіву сім'ї
Як відреагували лікарі
Директор Білоцерківського пологового будинку Юрій Кух теж заявив, що 2 жовтня у його медичній установі сталася трагедія. У відеозверненні він повідомив, що поліція проводить перевірку, та пообіцяв допомагати слідству. Він додав, що у лікарні проводиться й внутрішнє розслідування, а також запевнив, що виправдання нікому не буде у разі виявлення будь-яких порушень протоколу лікування.
Однак родичі жінки заявили, що директор не надає їм ніякої допомоги. Рідні покійної жінки заявили, що працівники медзакладу затягували з видачею довідки про ненароджену дитину. Ба більше, коли тіло Марини відвезли до київського моргу (родичі наполягли на тому, щоб розтин проводився у столиці), лікарня припинила відповідати на дзвінки її чоловіка.
Максим заявив, що в довідці, яку йому дали, вказано, що Марина мала тромбофлебіт нижніх кінцівок, і що в неї відірвався великий тромб. За його словами, це лише попередні висновки. Наразі проводяться аналізи. Результати з'являться через 1 – 6 місяців. Також у родичів є питання щодо смерті дитини. Вони не розуміють, чому лікарі не намагалися врятувати дівчинку, адже 7-місячні новонароджені виживають.