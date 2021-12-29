В Белом доме говорят, что Зеленский и Байден в скором времени проведут телефонный разговор

Владимир Зеленский и Джо Байден в ближайшее время проведут телефонный разговор. Однако в настоящее время точная дата переговоров президентов неизвестна.

В то же время следует ожидать, что главы Украины и США будут оставаться в тесном контакте. Об этом изданию сообщил чиновник Совета по национальной безопасности Соединенных Штатов.

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У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются. Думаю, оба президента считают, что существует настоящая ценность непосредственного взаимодействия лидера с лидером,

– сказал он.

Чиновник добавил: "Мы находимся в моменте кризиса, учитывая скопления войск России, и чтобы адресовать эту проблему и найти путь деэскалации, понадобится высокий уровень взаимодействия".

Вероятные темы разговора президентов

В Белом доме также отметили, что, прежде всего, тема обсуждений коснется:

скопления русских войск на границе Украины;

дипломатических путей войны на Донбассе.

Предварительный разговор Зеленского и Байдена

Владимир Зеленский и Джо Байден пообщались по телефону вечером 9 декабря.

Разговор президентов Соединенных Штатов Америки и Украины длился полтора часа.

В ОП проинформировали, что основной темой переговоров лидеров двух государств была ситуация безопасности вокруг украинских границ и перспективы ее мирного урегулирования.

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