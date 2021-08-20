В Белом доме назвали представителя на саммите Крымской платформы

20 августа 2021 , 23:07
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Источник:

Белый дом

В Киеве 23 августа состоится учредительный саммит Крымской платформы. Участие в мероприятии примут Соединенные Штаты, их делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Гренгольм.

Соответствующее решение принял президент США Джо Байден. Его обнародовали на сайте Белого дома 20 августа.

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Автор: Олег Васьків