Подробности рассказал Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности. Он сообщил, что в Белом доме назвали заявление Пескова "ужасным".

Обратите внимание Во время боев в Украине погиб гражданин США

Мы до сих пор пытаемся узнать больше об этих 2 людях (захваченных в плен – 24 канал). Ужасно, что государственный чиновник России даже допустил смертную казнь для находившихся в Украине американских граждан,

– озвучил реакцию Белого дома Кирби.

Важно! Песков еще раз доказал, что россияне – настоящие варвары. Он заявил, что захваченных в плен американцев могут приговорить к смертной казни.

Кирби подчеркнул, что не будет пытаться залезть в голову Пескова или Владимира Путина. В то же время, независимо от того реальные или гипотетические перспективы смертной казни для американцев, такие заявления все равно беспокоят.

Оккупанты "приговорили" к смертной казни иностранцев-защитников Украины

В июне 2022 года весь мир поразила новость о том, что боевики на временно оккупированном Донбассе "приговорили" к смертной казни трех иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины. Речь идет о:

Эйдене Аслине (гражданин Великобритании);

Шоне Пиннере (гражданин Великобритании);

Саадуне Брагиме (гражданина Марокко).

В ООН уже заявили, что такие "судебные процессы" над военнопленными приравниваются к военному преступлению.

Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании – заявил: он шокирован смертными приговорами. Пленные как военнослужащие ВСУ находятся под защитой Женевской конвенции. Великобритания и Украина сотрудничают, чтобы освободить добровольцев.

Боевики зовут в свои ряды иностранцев

Иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины, самопровозглашенный "суд" приговорил к смертной казни. Тем временем Денис Пушилин – главарь российских боевиков на временно оккупированном Донбассе – позволил иностранцам проходить службу во "внутренних войсках МВД".

Сергей Шойгу – министр обороны России – еще раньше сообщал о приблизительно 16 тысячах "добровольцев" с Ближнего Востока. Они якобы "пожелали" приехать и воевать против Украины.

Заметьте – бойцов иностранного легиона "приговорили" к смертной казни: смотрите видео