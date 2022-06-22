Деталі розповів Джон Кірбі – координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки. Він повідомив, що у Білому домі назвали заяву Пєскова "жахливою".

Зауважте Під час боїв в Україні загинув громадянин США

Ми досі намагаємося дізнатися більше про цих 2 людей (взятих у полон – 24 канал). Жахливо, що державний чиновнику Росії навіть припустив смертну кару для американських громадян, які перебували в Україні,

– озвучив реакцію Білого дому Кірбі.

Зауважте! Пєсков вкотре довів, що росіяни – справжні варвари. Він заявив, що захоплених у полон американців можуть засудити до смертної кари.

Кірбі наголосив, що не намагатиметься залізти у голову Пєскову чи Володимиру Путіну. Водночас, незалежно від того реальна чи гіпотетична перспетива смертної кари для американців, такі заяви все одно непокоять.

Окупанти "засудили" до смертної кари іноземців-захисників України

У червні 2022 року весь світ вразила новини, що бойовики на тимчасово окупованій Донеччині "засудили" до смертної кари трьох іноземних добровольців, які воювали на боці України. Мовиться про:

Ейдена Асліна (громадянин Великої Британії);

Шона Піннера (громадянин Великої Британії);

Саадуна Брагіма (громадянина Марокко).

В ООН вже заявили, що такі "судові процеси" над військовополоненими прирівнюються до воєнного злочину.

Борис Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії – заявив: він шокований смертними вироками. Полонені як військовослужбовці ЗСУ перебувають під захистом Женевської конвенції. Велика Британія та Україна співпрацюють, аби звільнити добровольців.

Бойовики кличуть до своїх лав іноземців

Іноземних добровольців, які воювали на боці України, самопроголошений "суд" засудив до смертної кари. Тим часом Денис Пушилін – ватажок російських бойовиків на тимчасово окупованій Донеччині – дозволив іноземцям проходити службу у "внутрішніх військах МВС".

Тим часом Сергій Шойгу – міністр оборони Росії – ще раніше повідомляв про близько 16 тисяч "добровольців" із Близького Сходу. Вони нібито "виявили бажання" приїхати та воювати проти України.

Зауважте – бійців іноземного легіону "засудили" до смертної кари: дивіться відео