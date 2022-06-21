Загибель Забельскі у Державному департаменті США

Повідомляється, що американець загинув 15 травня. Некролог, який було виявлено, написано членами сім'ї 52-річного американця.

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Про загибель Стівена Забельскі вперше повідомили в Rolling Stone. Він став щонайменше другим американцем, який загинув в Україні на війні.

Раніше повідомлялося про загибель в Україні громадянина США Віллі Джозефа Кенселла.

The Washington Post з посиланням на джерело в Держдепі повідомило, що відомство підтримує зв'язок із сім'єю американця і надає "всю можливу консульську допомогу".

Видання пише, що Забельскі міг бути ветераном Сухопутних військ США.

Згодом ABC News написало, що у Державному департаменті США офіційно підтвердили загибель Забельскі.

У боях за Україну загинуло двоє британців

12 червня стало відомо, що колишній британський військовий Джордан Гетлі загинув на війні в Україні. Солдат з Великої Британії загинув у боях за Сєвєродонецьк.

Джордан Гетлі став другим військовим з Великої Британії, який загинув в Україні. Наприкінці квітня повідомлялося, що в Україні загинув британський військовий Скотт Сіблі. Він був ветераном британських збройних сил. За даними британських ЗМІ, він був у Маріуполі, або в інших місцях на Донбасі.

Щодо втрат української сторони у війні з Росією, то вони різняться. Україна офіційно не публікує точну кількість загиблих, щоб не допомогти ворогу та не деморалізувати суспільство.

Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков інформував, що Україна щодня втрачає сотні військових вбитими та до 500 пораненими. Президент Володимир Зеленський наводив схожі дані. За його словами, Україна втрачає 60 – 100 військових на день убитими.

Згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що середня цифра втрат України за день – це від 200 до 500 убитих і набагато більше поранених.

Інформацію Арахамії спростував народний депутат Роман Костенко та сказав, що кількість вбитих і поранених набагато менша, аніж повідомив його колега.

Також спростував спекуляції про начебто великі втрати української армії секретар РНБО Олексій Данілов. В Офісі Президента 20 червня повідомили, що Україна втратила близько 10 тисяч військових.

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