Загибель Забельскі у Державному департаменті США
Повідомляється, що американець загинув 15 травня. Некролог, який було виявлено, написано членами сім'ї 52-річного американця.
Варте уваги Україна повернула 35 тіл полеглих захисників
Про загибель Стівена Забельскі вперше повідомили в Rolling Stone. Він став щонайменше другим американцем, який загинув в Україні на війні.
Раніше повідомлялося про загибель в Україні громадянина США Віллі Джозефа Кенселла.
The Washington Post з посиланням на джерело в Держдепі повідомило, що відомство підтримує зв'язок із сім'єю американця і надає "всю можливу консульську допомогу".
Видання пише, що Забельскі міг бути ветераном Сухопутних військ США.
Згодом ABC News написало, що у Державному департаменті США офіційно підтвердили загибель Забельскі.
У боях за Україну загинуло двоє британців
- 12 червня стало відомо, що колишній британський військовий Джордан Гетлі загинув на війні в Україні. Солдат з Великої Британії загинув у боях за Сєвєродонецьк.
- Джордан Гетлі став другим військовим з Великої Британії, який загинув в Україні. Наприкінці квітня повідомлялося, що в Україні загинув британський військовий Скотт Сіблі. Він був ветераном британських збройних сил. За даними британських ЗМІ, він був у Маріуполі, або в інших місцях на Донбасі.
- Щодо втрат української сторони у війні з Росією, то вони різняться. Україна офіційно не публікує точну кількість загиблих, щоб не допомогти ворогу та не деморалізувати суспільство.
- Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков інформував, що Україна щодня втрачає сотні військових вбитими та до 500 пораненими. Президент Володимир Зеленський наводив схожі дані. За його словами, Україна втрачає 60 – 100 військових на день убитими.
- Згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що середня цифра втрат України за день – це від 200 до 500 убитих і набагато більше поранених.
- Інформацію Арахамії спростував народний депутат Роман Костенко та сказав, що кількість вбитих і поранених набагато менша, аніж повідомив його колега.
- Також спростував спекуляції про начебто великі втрати української армії секретар РНБО Олексій Данілов. В Офісі Президента 20 червня повідомили, що Україна втратила близько 10 тисяч військових.
Раніше – активіст Роман Ратушний загинув під Ізюмом: дивіться відео