В Белом доме отреагировали на обвинения Александра Лукашенко о причастности США к подготовке его "ликвидации". Вашингтон отверг обвинения самопровозглашенного президента Беларуси.

Причастность к так называемому заговору опровергла пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки во время брифинга. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления Минска и Москвы она отметила, что обвинение не имеет под собой никаких оснований.

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"Я могу подтвердить, что на самом деле это (обвинение – 24 канал) ничем не обосновано", – сказала Джен Псаки.

Официальный представитель американского Госдепартамента уже заявлял российским журналистам, что в США видели заявление Лукашенко о "покушении" на него.

Он объяснил, что любое предположение о причастности США к "попытке убийства" Лукашенко, является абсолютно ложным.

Что известно о заявлении Лукашенко о "покушении"