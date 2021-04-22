В Белом доме отвергли обвинения Лукашенко относительно "заговора" против него
В Белом доме отреагировали на обвинения Александра Лукашенко о причастности США к подготовке его "ликвидации". Вашингтон отверг обвинения самопровозглашенного президента Беларуси.
Источник:Голос Америки
Причастность к так называемому заговору опровергла пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки во время брифинга. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления Минска и Москвы она отметила, что обвинение не имеет под собой никаких оснований.
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"Я могу подтвердить, что на самом деле это (обвинение – 24 канал) ничем не обосновано", – сказала Джен Псаки.
Официальный представитель американского Госдепартамента уже заявлял российским журналистам, что в США видели заявление Лукашенко о "покушении" на него.
Он объяснил, что любое предположение о причастности США к "попытке убийства" Лукашенко, является абсолютно ложным.
Что известно о заявлении Лукашенко о "покушении"
- Александр Лукашенко заявил о подготовке покушения на него и его семью. Ссылаясь на белорусские и российские спецслужбы, он заявил, что причастны к "покушению" – спецслужбы Соединенных Штатов Америки и Польши.
- Впоследствии ФСБ задержала политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, которых подозревают в организации захвата админзданий в Минске и "устранении" Александра Лукашенко.
- В США обвинения отрицали, в Польше также заявили, что не имели намерений участвовать в покушении на Лукашенко.
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