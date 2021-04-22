У Білому домі відкинули звинувачення Лукашенка щодо "змови" проти нього
У Білому домі відреагували на закиди Олександра Лукашенка щодо причетності США до підготовки його "ліквідації". Вашингтон відкинув звинувачення самопроголошеного президента Білорусі.
Джерело:Голос Америки
Причетність до так званої змови заперечила прессекретарка Білого Дому Джен Псакі під час брифінгу. У відповідь на прохання журналістів прокоментувати заяви Мінська та Москви вона зазначила, що звинувачення не має під собою ніяких підстав.
До теми "Замах" на Лукашенка – це інсценування російських спецслужб, – Фесенко
"Я можу підтвердити, що насправді це (звинувачення – 24 канал) нічим не обґрунтоване", – сказала Джен Псакі.
Офіційний представник американського Держдепартаменту вже заявляв російським журналістам, що у США бачили заяву Лукашенка щодо "замаху" на нього.
Він пояснив, що будь-яке припущення про причетність США були залучені до "спроби вбивства" Лукашенка, є абсолютно хибним.
Щовідомо про заяву Лукашенка про "замах"
- Олександр Лукашенко заявив про підготовку замаху на нього та його сім'ю. Посилаючись на білоруські та російські спецслужби, він заявив, що причетні до "замаху" – спецслужби Сполучених Штатів Америки та Польщі.
- Згодом ФСБ затримала політолога Олександра Федуту та адвоката Юрія Зенковича, яких підозрюють в організації захоплення адмінбудівель у Мінську та "усунення" Олександра Лукашенка.
- У США звинувачення заперечили, у Польщі також заявили, що не мали намірів брати участь у замаху на Лукашенка.
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