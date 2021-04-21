Володимир Путін у своєму посланні 21 квітня згадав про Віктора Януковича та Олександра Лукашенка. Говорив про нібито замах на їхнє життя. Однак насправді це може бути просто інсценування.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Він додав, що не сумнівається у причетності російських спецслужб до історії про замах на Лукашенка.

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"Про Януковича він згадав в контексті Лукашенка. У мене немає сумнівів, що вся ця інформація про нібито заколот і замах на Лукашенка – це інсценування російських спецслужб", – сказав політолог.

Росія завжди або сама щось інсценує, або неадекватно оцінює ситуацію в сусідніх країнах,

– наголосив Фесенко.

Також політолог наголосив, що у посланні Путін не сказав нічого про Україну, адже йому вигідно мовчати, поки тривають перемовини з Заходом.

Ймовірний замах на Лукашенка: що відомо

Про нібито підготовку замаху на сім'ю Лукашенка повідомив сам самопроголошений президент Білорусі.

Він заявив, посилаючись на білоруські та російські спецслужби, що причетні до замаху – спецслужби Сполучених Штатів Америки та Польщі.

Водночас представник американського Держдепартаменту заявив, що таке припущення є абсолютно хибним.

У Польщі також заявили, що не мали й не мають намірів брати участь у замаху на Лукашенка.

Фесенко заявив про ймовірну причетність Росії до замаху на Лукашенка: дивіться відео