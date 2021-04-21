Владимир Путин в своем послании 21 апреля вспомнил о Викторе Януковиче и Александре Лукашенко. Говорил о якобы покушении на их жизнь. Однако на самом деле это может быть просто инсценировка.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Он добавил, что не сомневается в причастности российских спецслужб к истории о покушении на Лукашенко.

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"О Януковиче он упомянул в контексте Лукашенко. У меня нет сомнений, что вся эта информация о якобы мятеже и покушении на Лукашенко – это инсценировка российских спецслужб", – сказал политолог.

Россия всегда или сама что-то инсценирует, или неадекватно оценивает ситуацию в соседних странах,

– отметил Фесенко.

Также политолог отметил, что в послании Путин не сказал ничего об Украине, ведь ему выгодно молчать, пока продолжаются переговоры с Западом.

Вероятное покушение на Лукашенко: что известно

О якобы подготовке покушения на семью Лукашенко сообщил сам самопровозглашенный президент Беларуси.

Он заявил, ссылаясь на белорусские и российские спецслужбы, что причастны к покушению – спецслужбы Соединенных Штатов Америки и Польши.

В то же время представитель американского Госдепартамента заявил, что такое предположение является абсолютно ложным.

В Польше также заявили, что не имели и не имеют намерений участвовать в покушении на Лукашенко.

Фесенко заявил о вероятной причастности России к покушению на Лукашенко: смотрите видео