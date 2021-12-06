В Белом доме раскрыли детали разговора Байдена с Путиным

Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры по телефону во вторник, 7 декабря. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила детали разговора президентов.

По ее словам, американский лидер планирует четко объяснить руководителю Кремля, что будет готов оказать давление в случае эскалации конфликта Россией. Соответствующее заявление она сделала на брифинге в понедельник, 6 декабря.

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Он (Джо Байден – 24 канал) ясно даст понять, что мы готовили ряд экономических мер, которые могут нанести вред (России – 24 канал),

– сказала Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома не исключила как односторонние меры в отношении России, так и совместные действия с союзниками. Этот вопрос Джо Байден должен обсудить 6 декабря с рядом западных партнеров Соединенных Штатов Америки.

Украина – большая тема переговоров

Джен Псаки также отметила, что в случае с Украиной "решение нужно искать с помощью дипломатии". Однако не ответила, Возможно ли в том или ином виде использование вооруженных сил США в случае нападения России.

Мы ожидаем, что Украина будет большой темой обсуждения на переговорах. Впрочем, будут и другие темы,

– добавила пресс-секретарь Белого дома.

Предварительные переговоры политиков: кратко

Президенты США и России общались 2,5 часа, а затем провели отдельные пресс-конференции.

Джо Байдена на переговорах в узком формате сопровождал госсекретарь США Энтони Блинкен, а Путина российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Во время встречи американский лидер в очередной раз решительно подтвердил нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

Джо Байден и Путин должны провести переговоры по видеосвязи 7 декабря.

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