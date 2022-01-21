В Белом доме рассказали, когда США примут решение о дальнейших шагах в отношении России

США будут обсуждать следующие шаги на российском направлении внешней политики уже после встречи госсекретаря Штатов Энтони Блинкена с российским министром Сергеем Лавровым. Их встреча должна состояться в Женеве 21 января.

Как сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время регулярного брифинга, США будут обсуждать свои следующие шаги уже после встречи политиков.

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Участие в обсуждении примут ряд специалистов. Псаки также отметила, что пока ничего не может сказать о запланированных контактах между американской и российской сторонами, в частности на уровне глав государств.

Я ожидаю, что после возвращения госсекретаря Блинкена они будут обсуждать с командой по вопросам национальной безопасности, какие дальнейшие шаги будут правильными,

– отметила пресс-секретарь Белого дома.

В то же время Псаки обратила внимание на интенсивную дипломатию с россиянами на прошлой неделе, нынешнее европейское турне госсекретаря Блинкена, а также многочисленные контакты с европейскими союзниками и партнерами, включая Украину.

Кроме того, по ее словам, президент Байден общается с членами Конгресса США по украинскому вопросу, которые недавно прибыли из Киева, где встречались с представителями украинской власти.

Какие ожидания от встречи возлагают Блинкен и Лавров

Встреча Блинкена и Лаврова стартовала в Женеве . Ожидается, что она продлится 2 часа и в 16:00 по киевскому времени дипломаты дадут отдельные пресс-конференции.

Госсекретарь США отметил, что переговоры в Женеве с Сергеем Лавровым являются частью продолжающихся усилий по деэскалации напряженности и предотвращению дальнейшей российской агрессии против Украины. Он добавил, что Штаты настроены решать проблемы с Россией мирным путем, но не ждут больших результатов от переговоров.

Российский министр иностранных дел ответил, что "прорывов" Россия тоже не ждет, но хочет услышать конкретные ответы на предложения Москвы.

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