В Белом доме спрогнозировали договоренности Зеленского и Байдена во время встречи
Источник:The white house
В Белом Доме спрогнозировали важнейшие договоренности, которых могут достичь Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи 31 августа. В частности, президенты могут объявить о восстановлении Комиссии стратегического партнерства.
Оборона
В Белом доме подчеркнули, что в отдельном блоке договоренностей будет идти речь о вопросах обороны. В частности, Байден объявит об одобрении нового пакета помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов.
Заметьте Байден и Зеленский будут говорить о последствиях "Северного потока-2"
Кроме того, Минобороны подпишет стратегическое оборонное рамочное соглашение. Его целью является усилить сотрудничество Украины и США по ряду актуальных вопросов. В частности:
- безопасности в Черном море;
- обмена кибернетической информацией и данными, полученными от разведки;
- дальнейшей поддержки Украины на фоне российской агрессии.
Реформы
Байден подчеркнет, что США готовы поддержать продолжение демократических реформ в Украине.
В частности, Зеленский разработал инициативу для развития плана трансформационных реформ в Украине. Во время встречи украинский лидер обсудит ее с президентом США. Более подробное представление инициативы должно состояться уже осенью 2021 года.
Энергетика
Зеленский и Байден также обсудят пути преодоления климатического кризиса. Кроме того, будет идти речь об укреплении энергетической безопасности Украины.
Целью этого диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность путем реформ, сокращение выбросов парниковых газов, рассмотрения других инициатив по изменению климата и дальнейшее устранение последствий влияния "Северного потока-2",
– отметили в Белом доме.
Помощь
Официальный Вашингтон окажет Украине 45 миллионов долларов на помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
Кроме того, США предоставит украинской стороне более 12 миллионов на борьбу с коронавирусом.
Встреча Зеленского и Байдена: главное
- Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 1 сентября в ходе визита украинского лидера в США. Ориентировочно разговор продлится 2 – 2,5 часа.
- После встречи президенты не будут давать общую пресс-конференцию. Байден сразу начнет еженедельный экономический брифинг.
- В рамках визита в США Зеленский уже посетил офис NASA и встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом.