Решение касательно НАТО, – в Белом доме выразили поддержку Украине
США выражают поддержку стремлению Украины стать членом НАТО. У Байдена говорят, что уже обсуждают с Украиной вопрос вступления.
Источник:The White House
Украина уже давно стремится вступить в НАТО и имеет долгий путь позади. Такое заявление сделала пресс-секретарь Джозефа Байдена Джен Псаки.
Новость дня Генсек НАТО позвонил Зеленскому из-за обострения на Донбассе
Белый дом поддерживает стремление Украины
Администрация Байдена обсуждает вопрос вступления Украины в НАТО. Белый дом поддерживает Украину, но решение совместно должны принимать все члены НАТО.
Мы их сильно поддерживаем, мы с ними взаимодействуем... но это решение должно принять НАТО,
– сказала Псаки, очевидно намекая, что не только Америка решает.
Отметим, что в этот же день, перед заявлением Белого дома, генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил Зеленскому из-за беспокойства российской военной деятельностью в Украине. Они обсудили нарушения режима тишины на Донбассе и необходимость для НАТО укреплять войско в Черноморском регионе.
Украина и НАТО: последние новости
- Из-за эскалации, к которой прибегает Россия в последние недели, тема вступления Украины в НАТО стала звучать громче.
- Во время телефонного разговора с Зеленским Джо Байден отметил, что поддерживает стремление Украины вступить в Альянс.
- Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников отметил, что Киев должен провести комплекс глубоких и систематических реформ, прежде чем претендовать на вступление.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что СНБО готовит решение о ключевых шагах на пути Украины в НАТО.
- НАТО в июне 2020 года признало Украину участником Программы расширенных возможностей.
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