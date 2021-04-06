Украина уже давно стремится вступить в НАТО и имеет долгий путь позади. Такое заявление сделала пресс-секретарь Джозефа Байдена Джен Псаки.

Новость дня Генсек НАТО позвонил Зеленскому из-за обострения на Донбассе

Белый дом поддерживает стремление Украины

Администрация Байдена обсуждает вопрос вступления Украины в НАТО. Белый дом поддерживает Украину, но решение совместно должны принимать все члены НАТО.

Мы их сильно поддерживаем, мы с ними взаимодействуем... но это решение должно принять НАТО,

– сказала Псаки, очевидно намекая, что не только Америка решает.

Отметим, что в этот же день, перед заявлением Белого дома, генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил Зеленскому из-за беспокойства российской военной деятельностью в Украине. Они обсудили нарушения режима тишины на Донбассе и необходимость для НАТО укреплять войско в Черноморском регионе.

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